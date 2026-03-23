L'influencer Giorgia Soleri, ex compagna di Damiano David, ha condiviso sui social la sua esperienza con l'endometriosi. In un video, mostrando la pancia gonfia, ha specificato: "Non si tratta di una gravidanza, ma di una manifestazione dell’endometriosi", patologia cronica di cui soffre da anni. Il suo messaggio ha acceso i riflettori su una condizione che, si stima, coinvolge oltre 1,8 milioni di donne in Italia e che può incidere sulla qualità della vita e sulla fertilità.

Endometriosi: impatto e prospettive

La dichiarazione di Soleri ha sensibilizzato l’opinione pubblica sull'endometriosi, patologia ginecologica spesso sottovalutata.

Molte donne affrontano sintomi fisici, pregiudizi e incomprensioni. L’endometriosi è una delle principali cause di infertilità femminile: circa il 30-40% delle donne affette può incontrare difficoltà nel concepimento. Tuttavia, la diagnosi non è una "sentenza di infertilità". Le evidenze scientifiche indicano che la maggioranza delle donne con endometriosi può ottenere una gravidanza, spontaneamente o tramite percorsi di medicina della riproduzione.

Mauro Cozzolino, ginecologo e direttore di una clinica specializzata, spiega che l'endometriosi influenza la fertilità tramite alterazioni anatomiche e processi infiammatori. Oggi, maggiore consapevolezza dei sintomi e strumenti diagnostici accurati permettono interventi tempestivi.

In casi selezionati, la rimozione laparoscopica dei focolai endometriosici può migliorare la fertilità (tassi di gravidanza spontanea tra il 40% e il 60% entro 12 mesi per malattia meno avanzata). Per stadi più gravi, le tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), come la fecondazione in vitro (FIVET), sono efficaci, con probabilità cumulative di gravidanza che possono superare il 60% dopo più cicli. Un approccio personalizzato, considerando età, riserva ovarica e stadio, è fondamentale. Una diagnosi precoce è cruciale: migliora la qualità della vita, preserva il potenziale riproduttivo e permette strategie terapeutiche mirate. La testimonianza di Giorgia Soleri promuove consapevolezza e informazione.