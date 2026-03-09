NOTA DI CORREZIONE DEL 09/03/2026: Questo articolo è stato interamente modificato a partire dal titolo. Una precedente versione conteneva numerosi errori. L'articolo è stato riscritto utilizzando il comunicato ufficiale di presentazione del disco di Piotta.

“Si riparano ricordi” è il titolo del nuovo album di Tommaso Zanello in arte Piotta, in uscita venerdì 27 marzo per ADA – Warner Music in tutte le piattaforme digitali, vinile e CD. A due anni dall’ultimo disco ufficiale, 'Na notte infame, il musicista romano conferma la sua evoluzione verso una scrittura sempre più emozionale e introspettiva, ponendosi come ponte tra la scena rap e quella cantautorale.

Già dal titolo emerge la necessità di elaborare e curare un’esperienza dolorosa e traumatica, nel suo caso la perdita del fratello scrittore, che aveva profondamente ispirato anche il lavoro precedente. La figura di Fabio attraversa tutte e dodici le tracce: nei temi, nelle suggestioni, ma anche come presenza concreta nei testi e nei frammenti sonori che punteggiano l’album.

In Si riparano ricordi Piotta utilizza la musica come strumento di accettazione e trasformazione di sé, in una nuova persona che non ha paura di mostrare le ferite, proprio come nella tecnica giapponese del kintsugi: un modo per custodire il passato, metabolizzarlo e restituirlo in una forma autentica e profondamente rigenerata.

Si rinnova la collaborazione nella scrittura e nella realizzazione dell'album con il compositore e pianista Francesco Santalucia, che intreccia con Tommaso Zanello atmosfere classiche e arrangiamenti contemporanei, spaziando dall’acustica all'elettronica.

Le tracce

Gli arpeggi di piano cristallizzano momenti di grande intensità, come nell’intro “Poemetto Spurio”, mentre i synth si snodano nel duetto con Simone Cristicchi “Più a fondo”. Il singolo “E così te ne vai” fonde malinconia e orchestrazione potente, aprendo tuttavia uno spiraglio luminoso di speranza.

Tra i brani più ritmici spiccano “Alla ricerca del sé” e la title track “Si riparano ricordi”, costruita su un andamento sincopato, costellato dalle citazioni letterarie.

“Pezzi di vetro”, con la partecipazione del campione del mondo di slam poetry Giuliano Logos, e “Colori” feat. Remo Remotti intrecciano ritmiche urban, archi e testi che coinvolgono poesia e pittura contemporanea, di cui Piotta è da sempre appassionato.

In “Quante notti ancora” l’atmosfera evocativa della fisarmonica e della chitarra folk incontra il rap grazie alla presenza di Tormento e Frankie hi-nrg mc, dando vita a un sentito omaggio all'amicizia e alla scena Hip Hop Italiana, in un trittico mai riunitosi prima, originale e iconico per composizione e storia.

La tromba jazz di Fabrizio Bosso impreziosisce le sonorità meditative di “Siamo noi”, firmata con Manuel Finotti, vincitore di Sanremo 2025 Nuove Proposte, nonché produttore e autore di numerose hit, creando un collegamento tra presente e passato, come avviene anche in “Non c’è più l’Amerika”.

Attraverso il featuring di Piero Ciampi, Tommaso Zanello costruisce nuove strofe e ritornelli attorno a una linea vocale del leggendario cantautore toscano, celebrandone lo spirito libero e irriverente.

Completano il disco i singoli “Ecchime” con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, pubblicato in occasione del 50° anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, e la versione all-star tribute a Remo Remotti di “Me ne andavo da quella Roma”. Quest’ultima con la partecipazione di Carlo Verdone, Carl Brave, Mannarino, Valerio Mastandrea, Ditonellapiaga, Daniele Silvestri, Luca Barbarossa ed Emanuela Fanelli.

In attesa del tour, Piotta presenterà dal vivo il nuovo lavoro sabato 11 aprile a Roma (Largo Venue) e venerdì 17 aprile a Milano (ARCI Bellezza).