Olly riparte domani, sabato 7 marzo 2026, con un doppio appuntamento al Palazzo del Turismo di Jesolo (Venezia). L'evento segna l'inizio della ripresa del "Tutta vita tour" 2025‑2026, dopo i sette live sold out dell'autunno scorso. La tournée proseguirà con altri 13 concerti nei principali palazzetti italiani, già tutti esauriti, per poi culminare nell'estate con tre concerti-evento allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, due tappe al Rock in Roma e una a Caserta.

Il tour riprende con le date di Jesolo del 7 e dell’8 marzo, per poi toccare Firenze (10 e 11 marzo, Nelson Mandela Forum), Pesaro (13 marzo, Vitrifrigo Arena), Bologna (16 marzo), Torino (18 e 22 marzo, Inalpi Arena), Milano (20 marzo, Unipol Forum), Roma (25 e 26 marzo, Palazzo dello Sport), Eboli (28 marzo, Palasele) e Bari (30 marzo, Palaflorio).

L’estate vedrà l'artista esibirsi in tre concerti sold out a Genova il 18, 20 e 21 giugno, al Rock in Roma (Ippodromo delle Capannelle) il 30 giugno e concludere il tour alla Reggia di Caserta il 3 luglio.

Il contesto del tour e il doppio appuntamento inaugurale

Il "Tutta vita tour" 2025‑2026 si inserisce nel solco dei sette live sold out dell'autunno precedente, confermandosi come una delle tournée più seguite della stagione nei palasport italiani. La ripresa primaverile coincide con il debutto a Jesolo, dove il cantautore genovese si esibirà per due serate consecutive, sabato 7 e domenica 8 marzo 2026, presso il Palazzo del Turismo. Questa suggestiva sede, situata nel litorale veneto, vanta una grande capienza.

Scenari estivi e conclusione del tour

Al termine della sezione nei palazzetti, Olly si prepara a una fase finale estiva caratterizzata da eventi all'aperto di grande richiamo. Sono previste tre date-evento tutte sold out allo Stadio Luigi Ferraris di Genova (18, 20 e 21 giugno), seguite da un appuntamento al Rock in Roma (30 giugno) e dalla conclusione ufficiale del tour alla Reggia di Caserta il 3 luglio. Questa progressione scalare, dai palasport a luoghi d'eccezione all'aperto, offre al pubblico diverse esperienze performative e consacra l'artista come protagonista della stagione live italiana.