Stasera, martedì 3 marzo, Italia 1 trasmette lo speciale “Oltre Sanremo”, parte del format “Le Iene presentano: Inside”. Il programma, ideato da Davide Parenti e scritto da Alessandra Frigo, è condotto da Nicolò De Devitiis. Lo speciale si configura come un viaggio-racconto che, partendo dal Festival di Sanremo, si estende all’industria musicale italiana, analizzando numeri, classifiche, streaming e strategie.

Un racconto che va oltre il palco

Nicolò De Devitiis ha affiancato per un’intera settimana il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, e numerosi protagonisti della kermesse.

Tra questi, Sayf, Ditonellapiaga, Laura Pausini, Carlo Conti, Fulminacci, Mara Sattei, J-Ax, Luchè, Serena Brancale e Levante. Il conduttore è entrato nel backstage, svelando retroscena inediti della manifestazione.

Voci della musica contemporanea

Lo speciale raccoglie le confessioni di artisti che hanno segnato e stanno segnando la musica italiana. Tra gli intervistati figurano Gigi D’Alessio, Tony Effe, Geolier, Emma, Noemi, Rose Villain, Gaia, Negramaro, Fabri Fibra, Marracash e Guè. Non mancano le voci dei trapper Shiva, Baby Gang e Simba La Rue, offrendo un panorama ampio e aggiornato della scena musicale contemporanea.

Lo speciale “Oltre Sanremo” amplia il racconto del Festival, offrendo uno sguardo approfondito su chi crea la musica oggi e sulle dinamiche dell’industria che la supporta.