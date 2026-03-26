L'Opel Firenze Rocks 2026 si prepara ad accogliere un nuovo, entusiasmante nome nella sua già ricca line-up: i The Sophs, band emergente di Los Angeles, faranno il loro debutto sul prestigioso palco della Visarno Arena di Firenze. La loro esibizione è fissata per venerdì 12 giugno, una giornata che vedrà protagonisti anche due colossi della musica internazionale, Lenny Kravitz e Salmo, entrambi alla loro prima partecipazione assoluta al festival. L'evento, in programma dal 12 al 14 giugno 2026, si conferma come uno degli appuntamenti musicali più attesi e significativi nel panorama italiano ed europeo, capace di attrarre ogni anno decine di migliaia di appassionati da ogni angolo del mondo.

The Sophs: l'energia di Los Angeles alla Visarno Arena

I The Sophs, originari della vibrante scena musicale di Los Angeles, hanno rapidamente conquistato l'attenzione con il loro album di debutto, 'Goldstar', pubblicato lo scorso 13 marzo sotto l'egida della storica Rough Trade Records. La band è composta da Ethan Ramon alla voce, Sam Yuh alle tastiere, Austin Parker Jones alla chitarra elettrica, Seth Smades alla chitarra acustica, Devin Russ alla batteria e Cole Bobbitt al basso. La loro proposta musicale si distingue per un'identità sonora e visiva fortemente riconoscibile e per la capacità di muoversi con disinvoltura tra generi diversi, fondendo elementi di rock, pop punk e funk. Il loro approccio è diretto e senza filtri, caratterizzato da un'onestà quasi brutale che combina energia, ironia e una scrittura attraversata da suggestioni contrastanti, insieme a una naturale propensione a superare i confini di genere.

Il risultato è un progetto eclettico e camaleontico, capace di alternare momenti di forte impatto sonoro a passaggi più intimi. Come sottolineato dal frontman Ethan Ramon, la band attribuisce grande importanza all'espressione delle parti più complesse di sé attraverso la musica, un processo che rende il loro progetto non solo riconoscibile ma anche profondamente autentico.

Opel Firenze Rocks 2026: un'edizione all'insegna dell'innovazione e della grande musica

L'edizione 2026 del festival segna un capitolo importante con l'ingresso di Opel come title sponsor, un'evoluzione che porta l'evento a chiamarsi per la prima volta Opel Firenze Rocks. Questa collaborazione strategica mira a rafforzare la progettualità e l'innovazione del festival, rappresentando al contempo un passo significativo per Opel, che sceglie la musica come territorio chiave per esprimere la propria evoluzione.

La line-up internazionale si arricchisce ulteriormente con nomi di spicco: dopo la giornata inaugurale con Lenny Kravitz, Salmo e i The Sophs, sabato 13 giugno vedrà salire sul palco l'icona Robbie Williams. La chiusura del festival, domenica 14 giugno, sarà affidata ai leggendari The Cure, affiancati da altre band di rilievo come i Mogwai, i The Twilight Sad e i Just Mustard. Prodotto da Live Nation Italia in collaborazione con Le Nozze di Figaro, il festival continua a portare nel capoluogo fiorentino il meglio del rock mondiale, confermandosi un punto di riferimento della scena live europea.

In linea con le edizioni precedenti, l'organizzazione dell'Opel Firenze Rocks mantiene un forte impegno verso la sostenibilità ambientale.

Il festival adotta misure concrete per prevenire gli sprechi di acqua, plastica, cibo ed energia, sensibilizzando il pubblico sull'importanza della raccolta differenziata e dell'economia circolare, e promuovendo attivamente opzioni di mobilità sostenibile. Si rinnova inoltre la partnership con Frecciarossa, offrendo sconti dedicati per raggiungere Firenze durante le giornate del festival. I biglietti e gli abbonamenti per tutte le giornate sono già disponibili per l'acquisto sul sito ufficiale del festival e tramite l'app dedicata. Virgin Radio sarà la radio ufficiale dell'evento per le giornate di venerdì 12 e domenica 14 giugno, garantendo una copertura completa e coinvolgente.