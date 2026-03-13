Il Teatro dell’Opera di Roma dedica un evento speciale alla danza contemporanea, presentando un trittico di coreografie firmate da tre maestri di fama internazionale: John Neumeier, Jacopo Godani e Benjamin Millepied. Questa iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per il pubblico romano di assistere a lavori di autori di spicco, ciascuno con uno stile distintivo e riconosciuto nel panorama della danza mondiale.

Il repertorio di Neumeier e le nuove creazioni

John Neumeier, celebre per la sua abilità nel fondere narrazione e movimento, propone una selezione dal suo acclamato balletto La Dame aux Camélias, ispirato al celebre romanzo di Alexandre Dumas figlio.

L’opera, già applaudita nei maggiori teatri europei, si distingue per la sua profonda carica emotiva e la raffinatezza coreografica. Accanto a questo capolavoro, il pubblico avrà il privilegio di assistere alle nuove creazioni di Jacopo Godani e Benjamin Millepied. Entrambi gli artisti sono riconosciuti per la loro ricerca innovativa e per l’attenzione alla contemporaneità nei linguaggi del corpo, promettendo performance di grande impatto.

Un programma che valorizza la scena internazionale

La scelta di riunire tre coreografi di tale calibro sottolinea la ferma volontà del Teatro dell’Opera di Roma di offrire una proposta artistica di ampio respiro internazionale. Jacopo Godani, direttore artistico della Dresden Frankfurt Dance Company, è apprezzato per la sua visione sperimentale e audace.

Benjamin Millepied, già direttore del Balletto dell’Opera di Parigi, è noto non solo per la sua eccellenza coreografica, ma anche per il suo contributo al mondo del cinema e per la capacità di attrarre nuovi pubblici verso la danza. Il programma si inserisce così in una stagione che mira a coniugare tradizione e innovazione, offrendo agli spettatori un’esperienza culturale ricca e diversificata.

La danza contemporanea protagonista a Roma

Con questa importante iniziativa, il Teatro dell’Opera di Roma conferma il proprio ruolo di primo piano nella promozione della danza contemporanea in Italia. L’evento rappresenta un’opportunità preziosa per avvicinare il grande pubblico a linguaggi coreografici attuali e per valorizzare la presenza di artisti di rilievo internazionale nel contesto culturale della capitale.

La collaborazione tra coreografi di diversa formazione e sensibilità artistica contribuisce a rendere il cartellone particolarmente interessante sia per gli appassionati più esperti sia per i neofiti del genere.