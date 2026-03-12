La cerimonia degli Oscar si prepara ad affrontare un contesto di sicurezza intensificata. Le autorità californiane e gli organizzatori dell'evento hanno ricevuto un avviso dall’FBI, che segnala una potenziale minaccia proveniente dall’Iran. L'allerta ipotizza un possibile attacco a sorpresa tramite droni, lanciati da una nave non ancora identificata al largo della costa occidentale degli Stati Uniti. Tale scenario sarebbe una risposta a eventuali azioni militari statunitensi contro l’Iran.

Dettagli dell’allerta FBI

L’avviso dell’FBI, diffuso all’inizio di febbraio 2026, indica che l’Iran avrebbe considerato la possibilità di un attacco con veicoli aerei senza pilota (UAV) contro obiettivi non specificati in California.

Questa eventualità sarebbe legata a un ipotetico lancio di attacchi da parte degli Stati Uniti contro il Paese mediorientale. Al momento, l’allerta non fornisce dettagli precisi su tempistiche, modalità operative o obiettivi specifici, e non viene considerata una minaccia credibile.

Reazioni e misure di sicurezza

In risposta all’avviso, le autorità della California, incluso il governatore Gavin Newsom, hanno dichiarato di monitorare attentamente la situazione. Pur sottolineando l’assenza di minacce imminenti o credibili, le forze dell’ordine locali, in stretta collaborazione con l’FBI, hanno elevato il livello di vigilanza. Particolare attenzione è rivolta alle aree circostanti il Dolby Theatre di Los Angeles, sede della cerimonia.

Il team di produzione degli Oscar ha confermato di operare a stretto contatto con l’FBI e il dipartimento di polizia di Los Angeles (LAPD). L’obiettivo è garantire il massimo livello di sicurezza, assicurando a tutti i partecipanti un'esperienza protetta e accogliente.

La notizia ha trovato eco su diverse testate internazionali, tra cui The Daily Beast, Variety e ABC News. Queste pubblicazioni hanno evidenziato come l’allerta abbia comportato un rafforzamento delle misure di sicurezza, pur senza generare allarmismi ingiustificati.

La cerimonia degli Oscar si terrà nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo 2026, presso il Dolby Theatre di Los Angeles.