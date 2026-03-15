Los Angeles si è confermata la capitale mondiale del cinema nella notte tra il 15 e il 16 marzo 2026, ospitando la 98ª cerimonia degli Academy Awards, la celebre Notte degli Oscar. L’evento si è tenuto al Dolby Theatre, riunendo le eccellenze del settore cinematografico internazionale e numerose star del mondo dello spettacolo e della musica. Il red carpet, momento clou e tra i più fotografati, ha visto sfilare volti noti e nuovi protagonisti, in una serata di grande attesa per l’assegnazione delle statuette dorate e per gli aspetti mondani e spettacolari che la contraddistinguono.

L’edizione 2026 degli Oscar ha rappresentato un punto di riferimento per la promozione dei nuovi linguaggi e delle tendenze del cinema internazionale, ampliando la platea di ospiti e approfondendo la narrazione dei temi più attuali portati sul grande schermo. L’evento, come ogni anno, si è avvalso di una macchina organizzativa d’eccellenza che coinvolge migliaia di addetti ai lavori tra staff, tecnici, membri della produzione e inviati speciali provenienti da tutto il mondo.

Il Governors Ball: la cena delle star dopo la cerimonia

Subito dopo la premiazione, la tradizione degli Oscar prevede l’esclusivo after-party Governors Ball, una cena di gala riservata ai vincitori, ai nominati e agli ospiti selezionati.

Da trentadue anni, il menu porta la firma dello chef Wolfgang Puck e del suo team, simbolo di talento e originalità culinaria applicata alle occasioni mondane di altissimo livello. Nel 2026, la proposta gastronomica ha unito piatti iconici a nuove sperimentazioni: postazioni dedicate al sushi, una macchina per il gelato e un’ampia offerta di sapori internazionali sono state alcune delle novità.

Tra le preparazioni più apprezzate si confermano i comfort food dello chef, come il chicken pot pie, la pizza al salmone affumicato e la famosa pizza Spago, insieme ai maccheroni al formaggio e ai mini hamburger di Wagyu. “Il comfort food è sempre il piatto preferito della gente”, ha sottolineato Puck nell’anteprima del menu, ricordando come certi piatti iconici siano diventati ormai una tradizione irrinunciabile per le stelle di Hollywood.

La logistica dell’evento ha visto impegnati 75 chef, 45 pasticceri e circa 325 addetti tra servizio e coordinamento per realizzare, solo per il party, circa 600 pizze, 3000 agnolotti ai carciofi e 2000 mini Oscar di cioccolato. Il tutto accompagnato da champagne, vini pregiati, sakè e cocktail a base di tequila.

La storia degli Oscar e il ruolo di Los Angeles

Il legame tra gli Academy Awards e la città di Los Angeles è consolidato dal 1929, anno della prima cerimonia, quando le statuette furono consegnate presso il Roosevelt Hotel davanti a una platea di soli 270 invitati. Da allora, la Notte degli Oscar ha attraversato quasi un secolo di storia del cinema, evolvendosi in uno degli eventi più seguiti e celebrati a livello globale.

Il Dolby Theatre, dal 2002, rappresenta la sede ufficiale della premiazione, affacciata sulla celebre Hollywood Boulevard, diventando icona della città e meta turistica per milioni di appassionati.

Nel corso degli anni, la cerimonia si è arricchita di tradizioni accessorie come il Governors Ball, simbolo della convivialità e dello spirito festoso della serata. L’evento riflette anche il ruolo strategico degli Oscar nella promozione di Los Angeles come capitale mondiale del cinema, alimentando il tessuto culturale, economico e turistico della metropoli californiana. Ogni anno, la Notte degli Oscar richiama grandi numeri: tra partecipanti, media accreditati e produzioni televisive, si stimano migliaia di presenze e ingenti ricadute economiche per il territorio.