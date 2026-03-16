Domenica 15 marzo 2026 si è svolta al Dolby Theatre di Los Angeles la 98ª edizione degli Oscar e ha premiato i migliori film usciti nel corso del 2025. La serata, condotta dal comico Conan O’Brien, ha celebrato una stagione cinematografica caratterizzata da una grande varietà di generi e produzioni, tra cinema d’autore, blockbuster e film internazionali.

Tra i titoli che hanno segnato maggiormente questa edizione c’è One Battle After Another, il film diretto da Paul Thomas Anderson che ha raccolto il maggior numero di premi importanti.

Il successo di One Battle After Another

Il film di Paul Thomas Anderson ha conquistato l’Oscar per il miglior film e quello per la miglior regia. La pellicola ha ottenuto anche altri riconoscimenti, tra cui la miglior sceneggiatura non originale e il miglior montaggio.

Il successo ddella pellicola è stato rafforzato anche dalla vittoria di Sean Penn come miglior attore non protagonista. Inoltre, One Battle After Another ha ottenuto anche il primo Oscar assegnato alla nuova categoria dedicata al casting, vinto da Cassandra Kulukundis.

I premi per le interpretazioni

Nelle categorie dedicate alla recitazione, il premio per il miglior attore protagonista è stato assegnato a Michael B. Jordan per la sua interpretazione nel film Sinners.

L’Oscar per la miglior attrice protagonista è andato invece a Jessie Buckley per il ruolo nel film Hamnet.

Tra gli attori non protagonisti, oltre alla vittoria di Sean Penn, è stata premiata Amy Madigan come miglior attrice non protagonista per il film Weapons. Per l’attrice si tratta del primo Oscar della carriera, arrivato molti anni dopo la sua prima candidatura.

I premi tecnici

Anche diverse categorie tecniche hanno avuto protagonisti ben definiti. Il film Frankenstein, diretto da Guillermo del Toro, ha ottenuto numerosi riconoscimenti nelle categorie artistiche, tra cui scenografia, costumi e trucco e acconciatura.

Il film Sinners ha conquistato anche altri premi importanti, come quello per la miglior sceneggiatura originale e per la miglior fotografia, oltre alla miglior colonna sonora composta da Ludwig Göransson.

Il premio per il miglior sonoro è andato al film F1, mentre quello per i migliori effetti visivi è stato assegnato a Avatar: Fire and Ash.

Animazione, documentari e film internazionali

Nel campo dell’animazione il premio per il miglior film è stato consegnato a KPop Demon Hunters, che ha vinto anche l’Oscar per la miglior canzone originale con il brano “Golden”.

Il premio per il miglior film internazionale è stato conseguito a Sentimental Value, mentre nella categoria documentari ha triofato Mr. Nobody Against Putin.

Tra i cortometraggi, il premio per il miglior cortometraggio live action è stato assegnato ex aequo a The Singers e Two People Exchanging Saliva, mentre il miglior cortometraggio animato è stato The Girl Who Cried Pearls.

Una stagione cinematografica molto varia

Nel complesso gli Oscar 2026 hanno premiato film molto diversi tra loro. Se One Battle After Another ha conquistato il riconoscimento più importante della serata, altri titoli come Sinners e Frankenstein hanno raccolto numerosi premi nelle categorie artistiche e tecniche.

L’edizione di quest’anno conferma ancora una volta come il cinema contemporaneo continui a muoversi tra produzioni spettacolari, opere d’autore e film provenienti da contesti culturali differenti.