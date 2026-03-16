La stagione 2026 del Teatro alla Scala di Milano si aprirà con "Otello" di Giuseppe Verdi, sotto la regia di Damiano Michieletto e la direzione musicale di Myung-Whun Chung, al suo debutto come direttore musicale. La programmazione per il 2027 prevede un'altra opera verdiana, "Un ballo in maschera", con Chung sul podio e la regia di Luca Guadagnino. Questa scelta evidenzia la volontà di offrire un'offerta artistica di alto profilo, bilanciando tradizione e innovazione.

La programmazione triennale 2026-2028 è stata illustrata al consiglio di amministrazione, rispondendo a una richiesta del Ministero della Cultura per il riparto del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo).

Tra le decisioni, spicca la conferma di Frédéric Olivieri alla guida del corpo di ballo della Scala. Nominato a febbraio 2025 dal sovrintendente Fortunato Ortombina, Olivieri resterà in carica per due anni, assicurando continuità dopo le dimissioni anticipate di Manuel Legris.

Le nuove direzioni artistiche: Chung, Michieletto e Guadagnino

Il debutto di Myung-Whun Chung come direttore musicale rappresenta un momento chiave per la Scala, con il maestro che guiderà l'apertura della stagione con "Otello". La regia di Damiano Michieletto, riconosciuto a livello internazionale, sottolinea l'apertura del teatro a messe in scena innovative. Nel 2027, l'affidamento della regia di "Un ballo in maschera" a Luca Guadagnino, celebre regista cinematografico, testimonia l'intenzione di offrire interpretazioni moderne e originali delle grandi opere classiche.

La presentazione delle stagioni future risponde alla richiesta ministeriale di una programmazione di ampio respiro e trasparenza, funzionale alla distribuzione dei fondi pubblici. Questa pianificazione triennale consolida la posizione della Scala come punto di riferimento nel panorama lirico-sinfonico internazionale.

La continuità alla guida del corpo di ballo con Frédéric Olivieri

Frédéric Olivieri, nato a Nizza nel 1961, ha avuto una carriera di rilievo come solista all'Opéra di Parigi e étoile ai Ballets de Monte Carlo. Giunto alla Scala nel 2000 come maître de ballet, dopo aver diretto Maggio Danza, ha ricoperto il ruolo di direttore del corpo di ballo dal 2002 al 2007. Ha poi guidato la Scuola di ballo dal 2007 al 2016, per poi tornare alla direzione della compagnia dal 2016 al 2020, succedendo a Mauro Bigonzetti.

Attualmente, è nuovamente direttore della scuola.

La permanenza di Olivieri è stata commentata dal sovrintendente Fortunato Ortombina, che in occasione della nomina aveva dichiarato: “Io non vivo la scelta di Frédéric Olivieri come un ripiego. Mi sento fortunato di nome e di fatto ad averlo”. Questa espressione evidenzia la stima e la fiducia nella sua esperienza artistica. La stabilità nella direzione del corpo di ballo è cruciale per mantenere l'alta qualità artistica del balletto, un pilastro dell'identità della Scala. Le decisioni della Fondazione mirano a soddisfare le esigenze di pianificazione per il sostegno pubblico e a garantire continuità e rilancio artistico per gli anni a venire.