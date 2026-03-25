Il Teatro alla Scala di Milano aprirà la stagione lirica 2026-2027 con una nuova produzione di Otello di Giuseppe Verdi. Direzione di Myung-Whun Chung (debutto direttore) e regia di Damiano Michieletto. Cast: Brian Jagde, Luca Salsi, Eleonora Buratto. A settembre 2026, l'opera andrà in tournée internazionale in Corea (inaugurazione nuova Opera di Busan, su richiesta Chung) e Giappone, con il Requiem verdiano.
La stagione prevede tredici titoli d'opera (sette nuove produzioni) e sette di balletto. Chung dirigerà Macbeth (produzione viennese Barry Kosky, con Salsi, Meli, Pape, Bartoli).
Future aperture con Un ballo in maschera annunciate, sotto sua direzione. Programmazione include Don Quichotte di Massenet, Nixon in China di Adams, e Leonora di Paër (opera rara del 1804 e omaggio a Beethoven).
Cartellone: opere, balletti e direttori
Programmazione Scala ampia. Tra i classici in repertorio: La Bohème (allestimento storico Franco Zeffirelli 1963, Daniel Oren), Don Giovanni, Il barbiere di Siviglia, Les pêcheurs de perles di Bizet, Anna Bolena di Donizetti (con Juan Diego Flórez), I puritani di Bellini (tenore Galeano Salas). Stagione sinfonica: The Rake’s Progress di Stravinskij, Dido and Aeneas di Purcell, direttori Alexander Soddy, Klaus Mäkelä (debutto), Riccardo Chailly (Passione secondo Giovanni), Kirill Petrenko (Sagra di primavera con i Berliner Philharmoniker).
Balletto e internazionalità
I sette titoli di balletto includono Lo schiaccianoci, Giselle, tributo a Carla Fracci, Sogno di una notte di mezza estate di Balanchine, Paquita di Lacotte, trittico di coreografie di Maurice Béjart sulla Sagra di primavera, collaborazione con Piccolo Teatro Strehler e Monte Ventoux. La tournée in Asia, con tappe in Corea (inaugurazione nuova Opera di Busan) e Giappone, consolida il ruolo internazionale della Scala.
Con questa proposta articolata, la Scala si conferma uno dei principali poli culturali europei. La sua programmazione unisce innovazione, memoria storica e presenza globale, affiancando nuove produzioni a titoli classici che rinnovano la tradizione del teatro.