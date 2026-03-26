Dal 27 marzo, Palazzo Bonaparte a Roma accoglie "Hokusai. Il Grande Maestro dell'arte giapponese", la più vasta esposizione italiana dedicata a Katsushika Hokusai, artista giapponese. L'evento, per il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, presenta oltre 200 opere. Le opere provengono dal Museo Nazionale di Cracovia, in gran parte donate dal collezionista Felix Jasienski.

La mostra ripercorre il percorso artistico di Hokusai (1760), maestro dello stile ukiyo-e, xilografia giapponese del periodo Edo. Tra i capolavori spiccano le "Trentasei vedute del Monte Fuji", serie che include l'iconica "Grande Onda presso Kanagawa".

Una sala è dedicata alla Grande Onda, a riprova della sua fortuna: essa e il Fuji rosso all'alba sono nei passaporti giapponesi.

L'eredità artistica e l'influenza globale di Hokusai

La sua influenza superò i confini nazionali. Le sue opere ispirarono pittori come Monet e Van Gogh, l'intero movimento impressionista e compositori quali Claude Debussy. Le sue immagini, evocative di paesaggi, cascate e vita quotidiana, definirono un modello visivo internazionale.

La mostra romana, curata da Beata Romanowicz, include un percorso didattico sulle tecniche della xilografia, i colori e le carte speciali, con minuzioso controllo. Diverse sezioni esplorano le fasi creative di Hokusai, che adottò vari nomi d'arte – Taito, Hitsu, Manji – per le sue svolte stilistiche.

Tra gli esempi, le "Cinquantatré stazioni del Tōkaidō" e una sala con otto cascate, dove Hokusai era il "maestro dell'acqua".

Dai Manga alle rarità: un viaggio nella cultura giapponese

Oltre ai capolavori, la mostra espone libri rari, album illustrati, i "Manga" e opere didattiche. Fu Hokusai stesso a coniare il termine "manga", che, come spiega la curatrice Romanowicz, significa "pittura che fluisce dal pennello" o "disegno casuale". Il percorso è arricchito da preziosi oggetti giapponesi: laccature, smalti cloisonné, armature, elmi, spade, costumi tradizionali e accessori da viaggio, evocando la cultura materiale del Giappone sette-ottocentesco.

La mostra è frutto di ampia collaborazione, promossa dalla Commissione Cultura della Camera, con il patrocinio di Ministero della Cultura, Ambasciate di Polonia e Giappone, Regione Lazio e Comune di Roma.

L'organizzazione è a cura di Arthemisia, con catalogo edito da Moebius. L'ambasciatrice del Giappone a Roma, Ono Hikariko, ha auspicato che "la mostra possa rafforzare l’interesse per Hokusai e per la cultura giapponese". L'allestimento offre un'occasione unica per approfondire storia, tecniche e fascino di un maestro mondiale.