La sesta edizione del Meeting Music Contest, concorso dedicato a giovani artisti e band emergenti, culminerà con la finale sul palco del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli di Rimini sabato 22 agosto 2026. L’evento, frutto della collaborazione tra il Meeting di Rimini e il Mei-Meeting delle etichette indipendenti di Faenza, quest’anno si ispira al tema dantesco “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, che pone al centro la forza dell’amore. Un momento di rilievo sarà la partecipazione di Papa Leone XIV, atteso nel pomeriggio della finale.

La presentazione del concorso è avvenuta presso la sede della Regione Emilia-Romagna, che da quest’anno ha garantito il proprio sostegno.

All’appuntamento erano presenti l’assessora regionale al turismo Roberta Frisoni, il fondatore del Mei Giordano Sangiorgi e il musicista Davide Amati, vincitore dell’edizione 2025, che ha eseguito il brano “Woman” dal suo prossimo album. Sangiorgi ha evidenziato l’obiettivo di valorizzare l’identità emiliano-romagnola e la produzione autonoma, affermando: “È importante per noi far emergere chi si esprime con la sua unicità, distinguendosi dalle canzoni omologate attuali”.

Il contest si rivolge a giovani di età compresa tra i quattordici e i quarant’anni. Le iscrizioni, completamente gratuite, saranno attive dal 30 marzo al 31 maggio 2026. Ogni partecipante dovrà proporre un brano inedito ispirato al tema e la reinterpretazione di una cover.

Le selezioni porteranno otto semifinalisti a esibirsi a luglio a Rimini, mentre i cinque finalisti si contenderanno la vittoria sul palco agostano, valutati da una giuria d’onore presieduta dal cantautore Giovanni Caccamo. Il vincitore si aggiudicherà un pacchetto promozionale che include un’esibizione al Mei 2026 di Faenza (3-5 ottobre), la registrazione di un singolo presso il Lotostudio di Ravenna e la sua distribuzione digitale.

Il successo del Meeting Music Contest nella 46esima edizione del Meeting di Rimini

La 46esima edizione del Meeting di Rimini, tenutasi nell’agosto 2025, ha visto il Meeting Music Contest affermarsi come una vetrina cruciale per i giovani talenti. L’evento ha registrato una partecipazione significativa di pubblico e di personalità istituzionali, tra cui la presidente del Consiglio, numerosi ministri, presidenti di Regione e autorevoli figure religiose internazionali.

Bernhard Scholz, presidente del Meeting di Rimini, ha sottolineato il ruolo della manifestazione nell’offrire “spazi di dialogo e speranza in un mondo purtroppo sempre più conflittuale”. Le cifre della 46esima edizione sono state imponenti: ottocentomila presenze, 150 convegni con circa 550 relatori italiani e internazionali, 17 spettacoli che hanno spesso registrato il tutto esaurito, e il coinvolgimento di oltre 150 aziende partner. Fondamentale è stato l’apporto di tremila volontari, il 60% dei quali sotto i trent’anni.