Si è tenuta al Consolato Generale d'Italia a Parigi l’anteprima della seconda edizione del festival 'Canzoni & Parole', un progetto che unisce musica d’autore e letteratura italiana. L’evento, previsto in forma estesa dal 17 al 19 aprile nella stessa città, è stato presentato nella sede diplomatica in presenza di diversi artisti e rappresentanti istituzionali. L'iniziativa nasce dall’idea di valorizzare le contaminazioni tra la canzone d’autore italiana e la narrativa, coinvolgendo autori, musicisti e scrittori attivi sulla scena contemporanea.

Tra i partecipanti all’anteprima, sono intervenuti il presidente dell’associazione PiuFormazione, Marco Coccetta, la console generale italiana Irene Castagnoli e la direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, Francesca Lo Schiavo.

“Questo festival nasce dal desiderio di unire musica, parola e memoria, creando un ponte artistico tra Italia e Francia” ha dichiarato Coccetta durante il suo intervento. L’evento principale si articolerà in varie tappe parigine: dalla Casa degli studenti italiani ospitata presso la Cité Internationale Universitaire alla Libreria italiana e ai teatri che saranno coinvolti nei giorni della manifestazione.

Un festival tra musica d'autore e narrativa

Il festival 'Canzoni & Parole' prevede la partecipazione di diversi autori di spicco della canzone d’autore italiana, tra cui Fausto Amodei, Ivan Talarico, Valeria Sturba e Sighanda. A questi si affiancheranno scrittori come Lorenzo Marone e Federica Tuzi, oltre a studiosi, giornalisti e appassionati della cultura musicale e letteraria italiana.

L’obiettivo dichiarato dalla direzione artistica è “creare dialoghi tra linguaggi differenti, stimolando il confronto sulle nuove forme dell’espressione musicale e letteraria”.

Il programma della tre giorni proporrà concerti, incontri, presentazioni di libri e momenti di riflessione, con una particolare attenzione ai rapporti storici e contemporanei tra l’Italia e la Francia nel campo delle arti. Gli incontri saranno aperti sia alla comunità italiana residente che al pubblico francese interessato alle contaminazioni culturali. Oltre alla Cité Internationale Universitaire e alle sue strutture, altri luoghi simbolo della cultura italiana a Parigi ospiteranno le iniziative del festival.

Il Consolato Generale d’Italia a Parigi e la promozione culturale

Il Consolato Generale d’Italia di Parigi vanta una lunga tradizione nell’organizzazione di eventi che promuovono la cultura italiana all’estero. Situato nel sedicesimo arrondissement, è un punto di riferimento per la comunità italiana in Francia e un luogo di incontro tra istituzioni, artisti e cittadini. La collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura rafforza l’impegno delle autorità diplomatiche nella promozione della lingua, della letteratura e delle arti, in un dialogo costante tra le due nazioni.

L’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, fondato nel 1919, svolge un ruolo fondamentale nell’organizzazione di mostre, concerti e presentazioni letterarie.

Con più di cento eventi culturali ogni anno, l’istituto rappresenta una delle sedi più attive al mondo nel sostegno alle arti italiane. La scelta di Parigi per ospitare il festival 'Canzoni & Parole' conferma il capoluogo francese come uno dei centri di riferimento per la promozione internazionale della creatività italiana.