A cinquant’anni dall’uscita di “Novecento”, uno dei massimi capolavori di Bernardo Bertolucci, Parma dedica una mostra al film. Allestita al Palazzo del Governatore, l’esposizione rientra nel programma “Parma Città d’Arte 2024”, volto a valorizzare il patrimonio culturale locale e celebrare le grandi figure dell’Emilia-Romagna. L’iniziativa, in collaborazione con la Cineteca di Bologna e l’Assessorato alla Cultura di Parma, inaugura il 27 marzo 2026 e sarà visitabile fino al 26 luglio 2026, con ingresso libero.

Intitolata “Bernardo Bertolucci. Il Novecento”, la mostra presenta materiali dagli archivi della Cineteca di Bologna e da collezioni private.

I visitatori potranno ammirare fotografie di scena, bozzetti originali, corrispondenze, costumi delle riprese e documenti legati al regista. Interventi multimediali e installazioni arricchiscono il percorso, offrendo un’immersione nell’universo creativo di Bertolucci e riscoprendo il valore storico e artistico di “Novecento”. La vicesindaca di Parma, Lorenzo Lavagetto, ha evidenziato l’importanza della ricorrenza: “Bertolucci ha portato l’identità emiliana nel mondo, raccontando la nostra terra e la nostra storia. Questo anniversario è un’occasione preziosa per riscoprire un capolavoro che continua a parlare al presente”.

Il capolavoro e le campagne emiliane

La mostra evidenzia il contributo di “Novecento” alla storia sociale italiana del ventesimo secolo, rappresentando le trasformazioni delle campagne emiliane dal primo Novecento al secondo dopoguerra.

Il film, girato tra Parma e Reggio Emilia, vanta un cast internazionale con Robert De Niro, Gerard Depardieu, Stefania Sandrelli e Burt Lancaster. Il percorso espositivo offre una rilettura delle location scelte da Bertolucci e del legame profondo tra il territorio e la poetica del regista. Sezioni dedicate esplorano l’impatto di “Novecento” sul cinema italiano e internazionale, evidenziando come le sue tematiche rimangano attuali.

Il Palazzo del Governatore, polo culturale di Parma

Il Palazzo del Governatore, sede dell’esposizione, è tra gli spazi espositivi più significativi del centro storico di Parma. Situato in piazza Garibaldi, il palazzo è divenuto un punto di riferimento per importanti mostre dedicate ad arte, cinema e fotografia, rafforzando il ruolo di Parma come polo culturale.

In occasione del cinquantenario di “Novecento”, il percorso espositivo si inserisce nelle celebrazioni che fanno di Parma un fulcro della memoria cinematografica e artistica emiliana. La mostra costituisce un’opportunità preziosa per valorizzare la storia locale e accrescere la conoscenza dell’opera di Bernardo Bertolucci e della tradizione cinematografica italiana.