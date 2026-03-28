I celebri attori Robert Pattinson e Zendaya sono giunti a Roma il 28 marzo 2026 per la promozione internazionale della loro nuova commedia romantica, “The Drama – Un segreto è per sempre”. Il film, diretto da Kristoffer Borgli, uscirà nelle sale italiane il primo aprile, distribuito da I Wonder Pictures, e negli Stati Uniti il 3 aprile. Oltre all'anteprima di gala, i due divi sono stati ricevuti dal sindaco Roberto Gualtieri in Campidoglio, con un incontro nella storica Sala Rossa, sede dei matrimoni civili della Capitale. La scelta del luogo è altamente simbolica, poiché nel film Pattinson e Zendaya interpretano Charlie ed Emma, una coppia in procinto di sposarsi.

La trama delinea la storia di Emma e Charlie, due giovani brillanti e di successo che, uniti da una profonda intesa, decidono di convolare a nozze. Tuttavia, durante i preparativi, una sera, un segreto rivelato per gioco a tavola tra amici sconvolge gli equilibri, portando entrambi a rimettere in discussione sentimenti e scelte. La pellicola mescola elementi di commedia con toni più dark e riflessioni profonde sulle dinamiche di coppia e le scoperte inaspettate. Il cast include anche Mamoudou Athie, Alana Haim, Hailey Gates e Zoe Winters.

Le riflessioni degli attori e i temi delle relazioni

Durante la conferenza romana, Zendaya ha condiviso importanti riflessioni sulle relazioni umane. L'attrice ha sottolineato: “Nelle relazioni si può anche crescere a velocità diverse.

Ci sono legami che scegli di mantenere perché senti che quella crescita può avvenire insieme, mentre con altre persone capita di prendere una strada diversa, di allontanarsi e a volte va bene così”. Ha poi aggiunto: “Non credo che ogni relazione sia destinata a durare per sempre; alcune sono funzionali a come sei in quel periodo della tua vita. Ma spero che in tutte ci sia qualcosa da imparare e che contribuiscano a renderci persone migliori”.

Robert Pattinson ha rincarato, affermando: “L’essere sorpresi da chi abbiamo accanto ci porta anche ad imparare qualcosa di più su di noi”. Queste dichiarazioni rispecchiano i temi centrali di “The Drama – Un segreto è per sempre”, che esplora non solo il rapporto sentimentale ma anche la crescita personale.

A margine di queste riflessioni, è emersa una notizia non confermata sulla vita privata di Zendaya: il suo stylist Law Roach avrebbe riferito che l'attrice potrebbe aver già sposato il compagno Tom Holland, sebbene la notizia non abbia trovato riscontri ufficiali.

Controversie e impatto mediatico del film

La promozione internazionale del film è stata accompagnata da alcune polemiche. Tom Mauser, padre di una vittima della strage di Columbine e attivista per il controllo delle armi, ha criticato “The Drama” per il presunto trattamento inappropriato di un tema sociale doloroso e attuale. Inoltre, il regista Kristoffer Borgli è stato oggetto di attenzione mediatica negli Stati Uniti per un saggio pubblicato nel 2012, in cui raccontava una relazione avuta dieci anni prima, all'età di 27 anni, con un’adolescente.

Questo episodio ha generato ampie discussioni.

Nonostante le controversie, la pellicola si presenta come un’opera dal taglio emotivo e riflessivo su temi universali quali amore, scelta e cambiamento. La tappa romana ha rappresentato un momento significativo di dialogo con il pubblico europeo, rafforzando il legame tra la promozione cinematografica internazionale e la città di Roma, che si conferma un crocevia culturale di rilievo globale.