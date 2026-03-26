Paul McCartney ha annunciato l'uscita del suo nuovo album, intitolato "The Boys of Dungeon Lane", prevista per il 29 maggio 2026. Questo lavoro rappresenta il diciottesimo album solista dell'artista e si preannuncia come una raccolta di sguardi rari e rivelatori su ricordi mai condivisi prima, affiancati da nuove canzoni d'amore.

Con "The Boys of Dungeon Lane", McCartney volge lo sguardo all'interno, rivisitando gli anni formativi che hanno plasmato non solo la sua vita, ma le fondamenta stesse della cultura popolare moderna. In una carriera definita da narrazioni senza tempo e personaggi indimenticabili, Paul racconta ora la storia più personale di tutte, la sua.

L'album è il suo lavoro più introspettivo fino ad oggi, riportando l'ascoltatore alle origini. Queste nuove canzoni straordinarie mostrano McCartney in uno stato d'animo sincero, vulnerabile e profondamente riflessivo, scrivendo con rara apertura sulla sua infanzia nella Liverpool del dopoguerra, sulla resilienza dei suoi genitori e sulle prime avventure condivise con George Harrison e John Lennon, molto prima che il mondo conoscesse la Beatlemania.

Il titolo dell'album deriva da uno dei brani di spicco, il singolo "Days We Left Behind", già disponibile. Questa traccia, essenziale e profondamente intima, cattura il nucleo emotivo del progetto. Dungeon Lane è un luogo che Paul ancora rivede tornando a casa, fungendo da simbolico portale verso un mondo pre-fama: pomeriggi sul Mersey, libri di birdwatching in mano, "bar fumosi e chitarre economiche", e sogni non ancora vissuti.

Parlando di "Days We Left Behind", McCartney ha affermato: "Questa è una canzone molto legata ai ricordi per me. Il titolo dell'album, The Boys of Dungeon Lane, deriva da un testo di questa traccia. Pensavo proprio a questo, ai giorni che mi sono lasciato alle spalle e spesso mi chiedo se stia solo scrivendo del passato, ma poi penso: come si può scrivere di qualcos'altro? Sono solo tanti ricordi di Liverpool. C'è un pezzo nel mezzo che riguarda John e Forthlin Road, la strada in cui vivevo. Dungeon Lane è lì vicino. Vivevo in un posto chiamato Speke, abbastanza operaio. Non avevamo quasi nulla, ma non importava perché tutte le persone erano fantastiche e non ti accorgevi di non avere molto."

La genesi e la musicalità dell'album

"The Boys of Dungeon Lane" ha preso forma cinque anni fa, quando Paul incontrò il produttore Andrew Watt.

Durante l'incontro, suonando la chitarra, Paul si imbatté in un accordo che nemmeno lui, il cantautore vivente di maggior successo al mondo, riconobbe. Spinto dalla sua natura sperimentale, McCartney continuò a cambiare una nota, poi un'altra, fino a ottenere una sequenza di tre accordi che Watt suggerì di registrare. Questa sessione diede vita al brano d'apertura dell'album, "As You Lie There". Incoraggiato dal suo nuovo produttore, Paul avrebbe poi sviluppato la nuova traccia, suonando la maggior parte degli strumenti, nello spirito del suo album di debutto solista del 1970, McCartney.

Il fitto programma di Paul ha fatto sì che l'album fosse registrato in sessioni intense ed efficienti tra le tappe dei tour mondiali, nell'arco di cinque anni, alternando tra Los Angeles e il Sussex.

Senza pressioni da parte di etichette discografiche e senza scadenze, la coppia ha potuto realizzare l'album secondo i propri tempi e la propria soddisfazione. Come la sua carriera, "The Boys of Dungeon Lane" è musicalmente eclettico e vede Paul cimentarsi con una vasta gamma di strumenti e stili, mettendo in mostra la sua ampia musicalità. Ci sono elementi di rock in stile Wings, armonie in stile Beatles, groove in stile McCartney, intimità discreta, narrazione melodica e canzoni a tema, con il filo conduttore che è sempre Paul. Oltre a essere ricco di riflessioni toccanti, l'album include anche nuove canzoni d'amore nel suo inconfondibile e immediatamente riconoscibile stile.

La tracklist completa

L'album si compone di quattordici tracce: