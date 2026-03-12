Cillian Murphy, volto iconico di Tommy Shelby, ha confermato ufficialmente che il pluripremiato percorso narrativo di ‘Peaky Blinders’ giungerà al termine con la realizzazione di un lungometraggio cinematografico. L’attore ha specificato che il progetto filmico sarà il vero e proprio gran finale della saga, offrendo ai fedeli spettatori l’opportunità di immergersi ancora una volta nelle complesse vicende della famiglia Shelby. Murphy ha inoltre posto l’accento su come il legame con il suo personaggio sia progressivamente maturato nel corso degli anni, dichiarando di sentirsi ormai profondamente e intrinsecamente connesso all’anima di Tommy Shelby.

‘Peaky Blinders’ si prepara al capitolo conclusivo

La serie televisiva, la cui ambientazione storica è la città di Birmingham e il cui fulcro narrativo ruota attorno alle dinamiche interne e alle ambizioni della famiglia Shelby, ha saputo conquistare un vasto e consolidato successo internazionale. Dopo aver articolato la sua storia attraverso sei stagioni, la produzione ha optato per una chiusura definitiva della narrazione attraverso un film, concepito per fornire una conclusione risolutiva alle molteplici trame rimaste in sospeso. Murphy ha spiegato che il film costituirà un’occasione preziosa per approfondire ulteriormente il complesso percorso di Tommy Shelby e degli altri personaggi chiave, mettendo in luce anche l’inevitabile evoluzione dei protagonisti nel corso del tempo.

Il rapporto tra Cillian Murphy e Tommy Shelby

L’attore ha condiviso la sua esperienza di crescita personale parallela a quella del suo personaggio, evidenziando come l’interpretazione di Tommy Shelby abbia rappresentato un momento cardine e profondamente significativo nella sua carriera artistica. Murphy ha espresso viva soddisfazione per la prospettiva di poter portare a compimento la narrazione con un progetto cinematografico di tale portata, affermando che il film rappresenterà un modo per porgere un saluto definitivo sia al pubblico che alla serie stessa. Il progetto è accolto con notevole attesa sia dalla fanbase che dalla critica specializzata, entrambe pronte a seguire con rinnovato interesse ogni sviluppo della saga.

La concretizzazione del film segna un momento significativo per il panorama seriale contemporaneo, confermando l’indiscusso impatto culturale di ‘Peaky Blinders’ e la centralità del personaggio di Tommy Shelby nell’immaginario collettivo globale.