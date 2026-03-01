Sal Da Vinci ha trionfato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, aggiudicandosi la vittoria con il brano ‘Per sempre sì’. Il cantautore napoletano si conferma così un protagonista della kermesse canora, conquistando il primo posto grazie a una performance intensa e a una canzone che ha immediatamente catturato il favore del pubblico.

Il percorso verso la vittoria

La canzone ‘Per sempre sì’ ha dimostrato il suo potenziale fin dalla prima serata. In quell’occasione, Sal Da Vinci è stato accolto da una standing ovation e da un coro spontaneo sulle note di ‘Rossetto e Caffè’, suo successo del 2024.

L’esibizione, arricchita da una coreografia, ha suscitato forti emozioni e ha contribuito a consolidare il favore del pubblico nei suoi confronti.

La finale e la classifica

Nella serata finale, Sal Da Vinci ha prevalso su Sayf, che si è classificato secondo con il brano ‘Tu mi piaci tanto’, e su Ditonellapiaga, terza con ‘Che fastidio!’. Al quarto posto si è posizionata Arisa con ‘Magica favola’, mentre Fedez e Masini hanno completato la top five con ‘Male necessario’.

Il significato di ‘Per sempre sì’

Il brano vincitore è una celebrazione della promessa d’amore eterno. Il suo messaggio va oltre il significato convenzionale del giorno del “sì”, proiettandosi in un impegno duraturo nel futuro. La canzone si è rapidamente trasformata in un tormentone, apprezzato da diverse generazioni e destinato a diventare la colonna sonora di numerosi momenti speciali per le coppie.

Chi è Sal Da Vinci

Sal Da Vinci, il cui nome all’anagrafe è Salvatore Michael Sorrentino, è un cantautore napoletano nato a New York. Dopo aver ottenuto un terzo posto a Sanremo nel 2009, il suo ritorno sul palco dell’Ariston, avvenuto diciassette anni dopo, è stato coronato dal successo. La sua carriera, iniziata in tenera età, è lunga e variegata, costellata di successi sia in ambito musicale che teatrale.

La vittoria al Festival di Sanremo apre a Sal Da Vinci la prospettiva di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026, la cui prossima edizione si terrà a Vienna.