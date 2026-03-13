Giorgio Perinetti, figura di spicco nella dirigenza sportiva italiana, ha dato alle stampe “Quello che non ho visto arrivare. Emanuela, l’anoressia e ciò che resta di bello”, un'opera edita da Cairo Editore e scritta a quattro mani con il giornalista Michele Pennetti. Il libro, presentato il 13 marzo 2026, narra la dolorosa esperienza della figlia Emanuela, scomparsa il 29 novembre 2023 all'età di 34 anni a causa di una forma acuta di anoressia. L'autore non mira a un semplice ricordo, poiché «lei era così socievole e capace che tanto la ricordano tutti», ma intende offrire un supporto concreto a chi lotta contro «quel diabolico male», invitando a non inseguire una «perfezione effimera», e a sostenere i genitori che assistono impotenti al progressivo spegnersi delle proprie figlie.

Il volume si propone di ricostruire la vita, la malattia e il mistero di una figlia brillante che Perinetti non è riuscito a salvare. Il testo documenta la scoperta del disturbo alimentare, avvenuta dopo tre anni e mezzo, celata da una «montagna di bugie» raccontate da Emanuela. Il racconto descrive una fase critica, segnata dal rifiuto di visite mediche e ricoveri, in cui la malattia sfuggiva di mano, culminando nella tragica morte a seguito di una caduta in casa. Da questo immenso dolore nasce la volontà di scrivere “ciò che resta di bello”, con l'aspirazione di salvare almeno una persona soffocata dallo stesso tormento.

Un messaggio che diventa vicinanza concreta

Il libro trascende la sfera della memoria personale per configurarsi come un accorato appello alla società.

Perinetti ha condiviso la sua storia in diverse località, tra cui Napoli, Bari e Sturno, incontrando genitori, studenti e professionisti sanitari. A Napoli, ha esortato «genitori e figli a parlarsi, per aiutarsi», mentre la dottoressa Chiara Celentano dell’Aidap ha evidenziato come in Italia i casi di anoressia nervosa superino i cinquecentomila, sottolineando che con cure adeguate la guarigione raggiunge il settanta per cento. A Bari, Perinetti ha definito il libro non un monumento alla figlia, ma «un atto necessario, quasi un’urgenza etica» rivolto a chi è ancora immerso nella tempesta.

Come risultato tangibile, oltre alle presentazioni istituzionali, numerose ragazze e ragazzi hanno contattato Perinetti dopo aver letto il libro, desiderosi di condividerne le riflessioni.

Questo contatto diretto ha favorito la creazione di una rete di ascolto e sostegno.

Il contesto: l’anoressia tra numeri e fragilità invisibili

L’anoressia, disturbo alimentare con una prevalenza stimata tra lo 0,2% e l'1% nella popolazione italiana, presenta stime incerte a causa di differenze territoriali e difficoltà metodologiche. Il volume di Perinetti illumina uno degli aspetti più devastanti di questa patologia: la sua subdola capacità di eludere l'attenzione, persino di persone attente, fino a raggiungere uno stadio irreversibile. Il libro si inserisce così in un dibattito cruciale sulla necessità di interventi tempestivi, del riconoscimento dei segnali d'allarme e di un accompagnamento empatico e strumentale della persona in difficoltà.

La vicenda di Emanuela trasforma un dolore privato in un patrimonio collettivo. In un contesto nazionale dove i fondi destinati alla lotta contro l'anoressia rimangono esigui e le leggi spesso limitano gli interventi coattivi, la scelta di Perinetti di condividere il proprio vissuto di fallimento nel tentativo di salvare la figlia assume un valore politico e culturale. Si tratta di un invito aperto a osservare il disagio con uno sguardo rinnovato, a non ignorarlo per il suo intrinseco dolore, e a rispondere con protezione anziché con mera autorità.