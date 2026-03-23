Il Festival Internazionale del Giornalismo si appresta a celebrare la sua ventesima edizione a Perugia, dal 15 al 18 aprile 2026. L'evento, ormai riconosciuto come uno degli appuntamenti più autorevoli a livello globale per l'informazione, porrà al centro del dibattito le condizioni attuali e le profonde trasformazioni del settore. Particolare attenzione sarà dedicata ai conflitti in corso, da Gaza all'Ucraina e all'Iran, e alla crescente pressione esercitata dai regimi autoritari sulla libertà di stampa. Non mancherà un'analisi approfondita sulle nuove forme di censura, repressione e giornalismo in esilio.

Gli ideatori e organizzatori, Arianna Ciccone e Chris Potter, hanno definito questa edizione un “traguardo incredibile”, sottolineando come il festival sia diventato “non una manifestazione ma una comunità mondiale, un evento che è punto di riferimento internazionale della conversazione tra giornalisti e non solo”. Perugia, secondo i fondatori, riesce ad accogliere questa comunità “ai massimi livelli”. La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha evidenziato come l'evento sia ormai “identitario di una città” e parte integrante dei “valori che l'Umbria porta avanti”.

Oltre al programma ufficiale, il festival arricchisce l'esperienza con numerosi “side events”. Queste piattaforme dedicate a incontri informali e iniziative collaterali coinvolgono professionisti, cittadini e un vasto pubblico internazionale, offrendo un modo per vivere la manifestazione oltre la sua dimensione strettamente istituzionale.

Grazie a questi appuntamenti, Perugia si conferma un crocevia essenziale per il dibattito globale sul giornalismo e le sue sfide contemporanee.

Il programma: tra conflitti globali e nuove sfide digitali

Il Festival Internazionale del Giornalismo mantiene il suo respiro globale, accogliendo speaker da ogni parte del mondo. Già la diciannovesima edizione ha visto la partecipazione di quasi seicento relatori, e anche quest'anno l'obiettivo è favorire una discussione ampia su temi cruciali quali la guerra, i diritti umani, la polarizzazione digitale e la libertà di stampa. Gli incontri previsti approfondiranno i drammi legati ai teatri bellici ed esploreranno l'evoluzione del giornalismo investigativo in contesti di conflitto.

Un focus specifico sarà riservato ai reporter sotto minaccia, alla crisi dei diritti umani e all'impatto trasformativo di intelligenza artificiale, scienza, nuovi linguaggi digitali e violenza di genere. L'agenda della manifestazione include anche sessioni dedicate ai diritti umani e alla memoria, con la celebrazione del cinquantesimo anniversario di Amnesty Italia. Non mancheranno momenti di divulgazione scientifica e performance satiriche, che, come nelle edizioni precedenti, offriranno una lettura critica e originale dell'attualità. L'ampiezza tematica degli eventi riflette le profonde trasformazioni dell'ecosistema informativo globale.

Perugia: vent'anni di storia e impatto culturale

Dalla sua fondazione, vent'anni fa, il Festival Internazionale del Giornalismo ha trasformato Perugia in un punto di incontro internazionale per operatori dell'informazione, accademici, studenti e cittadini interessati ai temi dell'attualità e dei media.

Il festival si svolge in numerosi luoghi storici della città umbra, attivando spazi culturali e sociali anche attraverso gli eventi collaterali non ufficiali. Nel tempo, la manifestazione è divenuta parte integrante dell'identità cittadina e regionale, rafforzando la vocazione di Perugia come polo per il dibattito globale su libertà, innovazione e pluralismo mediatico.

Le recenti edizioni hanno visto una notevole affluenza di pubblico nazionale e internazionale, consolidando il ruolo del festival nella promozione della cultura del giornalismo e nella discussione critica sulle problematiche emergenti del settore. Accanto a panel tematici e conferenze con ospiti internazionali, hanno trovato spazio anche momenti di satira, come il Lercio Live Show, approfondimenti scientifici e discussioni su IA e digitalizzazione.

Questo approccio trasversale ha contribuito a rendere il festival una vera e propria piattaforma comunitaria, un luogo di confronto aperto sulle sfide attuali e sulle opportunità offerte dai nuovi scenari dell'informazione.