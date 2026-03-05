Pif, attore e regista, ha recentemente partecipato alla serata finale della quarta edizione del Premio Film Impresa, tenutasi al Cinema Quattro Fontane di Roma. Durante l'evento, in cui è stato insignito del riconoscimento Edison Ermanno Olmi 2026, Pif ha posto l'accento sull'importanza dell'umanità nel racconto delle realtà aziendali. Ha infatti sottolineato come i film d'impresa ottengano successo quando riescono a focalizzarsi sulle persone e non esclusivamente sui dati numerici. Pif ha aggiunto, con un tocco di ironia, che realizzare un film in Italia è di per sé un'impresa, suggerendo che anche questo potrebbe essere considerato un film d'impresa.

Un approccio diverso al racconto aziendale

Sebbene Pif non abbia mai realizzato direttamente film d'impresa, ha manifestato un forte interesse verso questo genere. Ha espresso il suo fascino per le storie di imprenditori che partono da umili origini, come un garage, per costruire nel tempo un'azienda di successo. Il suo consiglio per chi desidera narrare il mondo delle imprese attraverso il cinema è di abbandonare il linguaggio prettamente aziendale, poiché spesso vengono comunicati dati che non suscitano interesse nel pubblico.

Più cuore, meno freddi numeri

Secondo Pif, l'elemento cruciale nel racconto di un'azienda risiede nel suo lato umano. Ha esortato a ridurre l'enfasi sui dati e sull'uso di strumenti come Excel, per dare invece maggiore spazio al cuore e alle storie delle persone.

Ciò che realmente appassiona, ha spiegato, sono le vicende umane che caratterizzano un'impresa. Le persone, prima ancora di essere parte di un'azienda, hanno le proprie passioni, affrontano difficoltà e dimostrano volontà. Sono questi aspetti, secondo Pif, a fare la vera differenza.

Il contesto del Premio Film Impresa

Il Premio Film Impresa, giunto alla sua quarta edizione, si è confermato un appuntamento significativo per la valorizzazione del linguaggio audiovisivo applicato al mondo del lavoro e dell'imprenditoria. L'evento romano ha celebrato le storie che riescono a fondere l'arte cinematografica con la realtà produttiva, riconoscendo il valore di queste narrazioni.