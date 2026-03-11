I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il loro attesissimo ‘Tour Stadi 2027’, che li vedrà protagonisti sui principali palchi italiani la prossima estate. Questa sarà la terza volta che la band bergamasca intraprende una tournée negli stadi, confermando il loro straordinario successo.

Il calendario del Tour Stadi 2027

La tournée, prodotta e organizzata da Magellano Concerti, prenderà il via il 4 giugno 2027 da Bibione. Il calendario ufficiale prevede poi date a Bologna (8 giugno), Torino (12 giugno), Milano (17 giugno), Padova (21 giugno), Bari (24 giugno), Messina (3 luglio) e Roma (8 luglio).

È confermata anche una tappa a Napoli, la cui data e location verranno comunicate in un secondo momento, lasciando spazio a un’ulteriore attesa.

Un successo che continua a crescere

L’annuncio del ‘Tour Stadi 2027’ giunge all’indomani del trionfo del precedente “Hello World – Tour Stadi 2025”, che ha registrato un incredibile successo con nove date sold out e oltre 420.000 biglietti venduti. Il percorso della band è costellato di riconoscimenti: 86 dischi di platino e 11 d’oro. I Pinguini Tattici Nucleari si sono distinti per essere l'unica band presente nella Top10 delle classifiche annuali del 2025 con l’album “Hello World” e ben quattro singoli nella Top100. Hanno inoltre stabilito un record con cinque album contemporaneamente nella Top100 settimanale e dominato le classifiche radiofoniche con i singoli “Bottiglie Vuote”, “Amaro” e “Islanda”.

I Pinguini Tattici Nucleari: chi sono

I Pinguini Tattici Nucleari sono una band italiana formatasi nel 2010, il cui sound distintivo è guidato dal frontman Riccardo Zanotti. Il loro stile, un mix di pop-rock con testi ironici e melodie accattivanti, ha saputo conquistare un vasto pubblico, consolidando la loro posizione nel panorama musicale italiano attraverso album di successo e performance dal vivo di grande impatto.

La notizia del nuovo tour ha già generato un'ondata di entusiasmo tra i fan, ansiosi di poter assistere nuovamente alle esibizioni dal vivo della band.