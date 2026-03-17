Pio e Amedeo, il celebre duo comico composto da Pio D’Antini e Amedeo Grieco, si appresta a festeggiare i suoi 25 anni di carriera con un evento eccezionale. Tre serate speciali, intitolate “Stanno tutti invitati”, animeranno la ChorusLife Arena di Bergamo il 24, 27 e 30 marzo. Questo appuntamento segue il successo del loro ultimo film “Oi Vita Mia” e il tutto esaurito registrato in oltre cinquanta date del recente tour teatrale, confermando il forte legame del duo con il pubblico.

Gli show, che saranno trasmessi prossimamente anche su Canale 5, vedranno un parterre di ospiti illustri provenienti da diversi ambiti.

Il palco della ChorusLife Arena accoglierà grandi nomi della musica come Sal da Vinci, Annalisa, Gigi D’Alessio, i Pooh, Umberto Tozzi, Raf, Noemi, Nek, Francesco Renga, The Kolors, Cristina d’Avena, Michele Zarrillo, Massimo Ranieri e Claudio Baglioni. Dal mondo della televisione e del cinema parteciperanno Amadeus, Paolo Bonolis, Vanessa Incontrada, Luca Argentero, Lino Banfi, Selvaggia Lucarelli e Belen Rodriguez. Non mancheranno figure di spicco dello sport, tra cui Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani.

Un viaggio nella carriera di Pio e Amedeo

L’evento “Stanno tutti invitati” non è solo una celebrazione, ma un vero e proprio viaggio nella carriera di Pio e Amedeo. Il duo ha saputo conquistare il pubblico italiano attraverso diverse forme di espressione artistica, dalla televisione al cinema, passando per il teatro.

Questi spettacoli alla ChorusLife Arena di Bergamo, un nuovo polo multifunzionale e d'avanguardia, sottolineano la crescente popolarità dei comici pugliesi e la loro capacità di attrarre artisti di primissimo piano, consolidando la loro centralità nel panorama dell’intrattenimento nazionale.

I biglietti per le tre serate sono disponibili su TicketOne e nelle consuete rivendite autorizzate. L’ampia risonanza dell’evento è testimoniata dalla scelta della ChorusLife Arena, una struttura moderna e capiente, inaugurata di recente per ospitare grandi eventi e arricchire l’offerta culturale della città di Bergamo.

La ChorusLife Arena: una cornice d'eccellenza

La ChorusLife Arena di Bergamo, sede di queste serate celebrative, si distingue come una delle strutture più innovative in Italia per eventi indoor.

Con una capienza di circa novemila spettatori, offre un ampio parterre e tribune che la rendono una delle principali location per appuntamenti musicali e di spettacolo nella Lombardia orientale. La sua apertura ha ulteriormente valorizzato l’offerta di Bergamo, città che ha investito significativamente nella promozione di eventi culturali di rilievo nazionale.

Il percorso professionale di Pio e Amedeo, originari della Puglia, è iniziato con la comicità televisiva, evolvendosi poi in programmi di grande successo e spettacoli teatrali che hanno registrato un’affluenza notevole in tutta Italia. Le tre serate a Bergamo rappresentano un ulteriore traguardo, riunendo un vasto numero di artisti per celebrare i 25 anni di attività del duo, ripercorrendo le molteplici esperienze e collaborazioni che hanno segnato la loro brillante carriera.