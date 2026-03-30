La 45ª edizione del Pistoia Blues Festival si terrà dal 2 al 10 luglio 2026 in Piazza del Duomo. Il programma, presentato il 30 marzo, spazia dal blues al rock progressivo, dalla canzone d'autore italiana a eventi pop e di comicità, confermando il suo rinnovamento.

Tra gli ospiti internazionali: Jethro Tull (4 luglio, "Curious Ruminant"), The Darkness ("Dreams on Toast"), Jet, Fantastic Negrito, Walter Trout. Gli Storytellers vedranno Marco Masini (2 luglio, "Perfetto Imperfetto"). Clou il concerto di Claudio Baglioni (7 luglio, tour "La vita è adesso"), già sold out.

Due eventi speciali: il debutto a Pistoia de Il Volo (3 luglio, World Tour) e Enrico Brignano (6 luglio, "Bello di mamma!").

Storia e identità del festival

Nato nel 1980, il Pistoia Blues Festival è un appuntamento musicale longevo e rappresentativo. Ha ospitato leggende come B.B. King, Bob Dylan, David Bowie e Lou Reed. Pur ancorato al blues, si è aperto a rock, soul e pop. La Piazza del Duomo accoglie migliaia di spettatori, valorizzando patrimonio urbano e attrattiva turistica.

I protagonisti italiani

L'edizione 2026 celebra la canzone d'autore italiana con Claudio Baglioni, che si esibirà il 7 luglio in Piazza del Duomo con il tour "La vita è adesso", già tutto esaurito. L'artista è una colonna portante della musica leggera italiana.

Il Volo debutterà a Pistoia il 3 luglio, tappa del loro World Tour 2026-2027. Il trio vocale promuove il repertorio italiano e internazionale. La loro presenza, con Baglioni, conferma l'intento del festival di ampliare il pubblico, crocevia unico tra generi e artisti.