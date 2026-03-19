Pophouse Entertainment, la società svedese co-fondata da Björn Ulvaeus degli ABBA, nota per l'intrattenimento digitale, ha acquisito la maggioranza dei diritti sul catalogo musicale di Tina Turner, inclusi i diritti d’immagine e nome. L'operazione, finalizzata con BMG, che manterrà una quota di minoranza, rappresenta un passo significativo per consolidare l'eredità della "regina del rock 'n' roll". I dettagli finanziari non sono stati resi pubblici.

Jessica Koravos, amministratrice delegata di Pophouse, ha evidenziato l'intenzione di valorizzare la straordinaria presenza visiva e l'energia scenica di Turner, puntando a ricreare tali caratteristiche in futuri progetti.

Koravos ha paragonato Tina Turner a icone senza tempo come Elvis Presley e Marilyn Monroe, ribadendo l'obiettivo di "consolidare davvero la sua eredità". Pophouse ha annunciato che i piani specifici per la gestione e la promozione della figura di Turner saranno svelati entro i prossimi sei mesi, senza confermare lo sviluppo di avatar digitali.

L'accordo è stato avviato dopo la scomparsa di Tina Turner nel 2023, all'età di ottantatré anni. La sua carriera, costellata di successi mondiali come "What’s Love Got to Do With It", "The Best" e "Proud Mary", le ha permesso di vendere oltre centocinquanta milioni di dischi. L'artista ha ricevuto dodici Grammy Awards, incluso il premio alla carriera, ed è stata introdotta due volte nella Rock & Roll Hall of Fame, oltre a essere stata onorata al Kennedy Center.

La strategia innovativa di Pophouse nel panorama musicale

L'acquisizione dei diritti di Tina Turner si inseriscein una più ampia strategia di Pophouse Entertainment, che mira a espandere il proprio portafoglio con proprietà artistiche di rilievo. Tra le operazioni recenti, spicca l'acquisto del catalogo, del marchio e dei diritti di proprietà intellettuale della band hard rock Kiss, un affare stimato in oltre trecento milioni di dollari. Pophouse aveva già collaborato con i Kiss per la creazione di avatar digitali, presentati durante il loro tour d'addio nel 2023, grazie alle tecnologie di Industrial Light & Magic di George Lucas.

La società svedese si è distinta anche per "ABBA Voyage" a Londra, uno spettacolo immersivo con avatar digitali degli ABBA nella loro epoca d'oro.

Nel 2024, Pophouse ha stretto una partnership con Cyndi Lauper, acquisendo la maggioranza dei diritti sulle sue musiche. L'obiettivo di Jessica Koravos non è diventare una grande etichetta, ma selezionare circa dieci-dodici "proprietà artistiche" uniche con potenziale per progetti creativi e innovativi.

L'eredità di Tina Turner: un nuovo capitolo tra innovazione e futuro

Considerata universalmente la "regina del rock 'n' roll", Tina Turner ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica internazionale. La sua carriera, sia in duo con Ike Turner sia da solista, è stata celebrata da critici e istituzioni, testimoniando il suo impatto duraturo e la costante presenza nelle classifiche globali.

L'accordo con Pophouse potrebbe inaugurare un nuovo capitolo per la promozione e la valorizzazione dell'eredità di Tina Turner. Attraverso format innovativi e tecnologie avanzate, l'obiettivo è raggiungere pubblici trasversali e generazioni future, offrendo esperienze coinvolgenti. Nel contesto delle operazioni di Pophouse, che uniscono tecnologia e grandi nomi della musica, si attende un ulteriore impulso allo sviluppo di spettacoli e iniziative multimediali dedicate all'artista, i cui dettagli saranno resi noti nei prossimi mesi.