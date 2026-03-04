Il volume Le incredibili avventure di Marco in Friuli Venezia Giulia segna il settimo capitolo del progetto “Turismo a fumetti”, un'iniziativa promossa dal Palazzo del Fumetto e sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il Bando Turismo 2025. Questo libro, il primo di un cofanetto di tre pubblicazioni pensate in preparazione di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, verrà ufficialmente presentato venerdì 6 marzo 2026 alle diciassette nell’auditorium del Palazzo.

Il progetto “Turismo a fumetti” e il Palazzo del Fumetto

L’albo, frutto della collaborazione tra lo scrittore Marco Tonus e l’illustratrice Valentina Angelone, narra le vicende di Marco, uno studente di prima media la cui gita scolastica a Pordenone si trasforma in un viaggio avventuroso.

Interrogando la statua del Pordenone, il giovane protagonista esplora l’Urbs Picta, il fiume Noncello e altri simboli cittadini, in un percorso che intreccia sapientemente storia e fantasia. L’assessore alla cultura Alberto Parigi ha evidenziato come questo volume rappresenti “uno strumento in più nel percorso verso Pordenone 2027”, offrendo “un modo originale e sorprendente di far conoscere la città”. Parigi ha inoltre ipotizzato che il libro possa trovare spazio nel quartier generale di Pordenone Capitale italiana della cultura, un futuro punto di riferimento per visitatori e residenti.

Una proposta culturale integrata con Pordenone 2027

Il progetto “Turismo a fumetti” si inserisce nel più ampio percorso culturale di Pordenone verso il titolo di Capitale italiana della Cultura 2027.

L’iniziativa è promossa dal Palazzo del Fumetto, noto come PAFF!, uno spazio espositivo dedicato alla promozione della tradizione fumettistica locale e nazionale. Fondato nel 2018 per iniziativa del fumettista Giulio De Vita e dell’associazione Vastagamma APS, il PAFF! ospita dal 2023 l’International Museum of Comic Art. Questo contesto si rivela ideale per la realizzazione di progetti come “Turismo a fumetti”, che mirano a unire promozione turistica, racconto illustrato e valorizzazione del patrimonio cittadino.

Il fumetto come strumento di scoperta e partecipazione

Pordenone si prepara a essere Capitale italiana della Cultura nel 2027 con il progetto “Pordenone 2027. Città che sorprende”. Questo riconoscimento, assegnato per la capacità di coniugare tradizione e contemporaneità e per il coinvolgimento dei giovani come protagonisti creativi, è stato definito dalla Giuria un modello innovativo e inclusivo con un impatto atteso sul tessuto socio-economico locale.

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ufficializzato il titolo il 12 marzo 2025, stanziando un milione di euro per le attività culturali. Il volume “Le incredibili avventure di Marco in Friuli Venezia Giulia”, parte integrante del dossier di candidatura e finanziato da risorse regionali, si allinea perfettamente a questa visione di valorizzazione territoriale rivolta anche alle nuove generazioni.

L’albo attuale sfrutta il linguaggio del fumetto per trasformare la visita urbana in un’esperienza narrativa coinvolgente. Attraverso le vicende di un giovane protagonista che dialoga con la città, l’opera riesce a fondere elementi storici e architettonici, come gli affreschi dell’Urbs Picta e il fiume Noncello, con simboli fiabeschi.

Questo approccio ludico e accessibile alla scoperta del patrimonio mira a rendere i ragazzi non solo spettatori, ma attori del racconto culturale. L’idea che il volume possa essere ospitato nel quartier generale di Pordenone Capitale della Cultura ne sottolinea la funzione non solo narrativa, ma anche istituzionale, fungendo da ponte tra cultura, educazione e turismo, in piena sintonia con la visione del dossier “Città che sorprende”. In conclusione, il volume si configura come un tassello narrativo fondamentale nel percorso della città verso il 2027, contribuendo a costruire un’esperienza culturale coinvolgente, inclusiva e creativa, capace di animare spazi fisici e immaginari delle nuove generazioni.