In un contesto di crescente disagio lavorativo, i lavoratori precari hanno aderito allo sciopero generale indetto dalla Cgil, portando all'attenzione pubblica le loro condizioni di fragilità. La mobilitazione, che ha visto la partecipazione di comitati come «Il nostro tempo è adesso, il futuro non aspetta» e della campagna «Giovani Non più disposti a tutto», si è estesa a diverse città italiane, tra cui Roma, Napoli, Palermo e Catania.

La protesta ha assunto anche forme innovative, con alcuni precari che hanno scelto l'astensione virtuale dal lavoro o la partecipazione simbolica, indossando un logo distintivo.

Queste modalità hanno permesso di segnalare la loro presenza e il loro malcontento anche a chi non ha potuto prendere parte fisicamente ai cortei, spesso a causa della perenne minaccia di perdere il proprio contratto.

Circa quattro milioni di lavoratori precari sono stati coinvolti in questa mobilitazione. Molti di loro, impossibilitati a incrociare le braccia per timore di ritorsioni, hanno adottato strategie creative: ad esempio, sostituendo le relazioni da presentare a convegni con rapporti dettagliati sul precariato. Lo slogan unificante, "Precari e precarie in sciopero", è stato scelto per affermare la presenza e la forza di chi, pur godendo di minori tutele, rivendica con determinazione i propri diritti fondamentali.

Le rivendicazioni per un nuovo welfare e contratti stabili

Al centro delle rivendicazioni vi è la richiesta di un nuovo sistema di welfare, concepito per essere orientato alla persona e capace di assicurare la continuità del reddito nei periodi di disoccupazione o di difficoltà lavorativa. Salvo Barrano, uno dei portavoce del movimento, ha evidenziato l'urgenza di un "welfare orientato alla persona, che preveda la continuità di reddito nei momenti di difficoltà, di non lavoro".

Una proposta concreta avanzata dal movimento è che, versando oltre il 25% del proprio reddito all’Inps, si debba automaticamente acquisire il diritto alle tutele di maternità o malattia. L'obiettivo è garantire condizioni equiparate a quelle dei contratti stabili, eliminando le disparità che caratterizzano il mondo del lavoro precario.

Viene inoltre ribadita l'esigenza che a lavori stabili corrispondano contratti altrettanto stabili. Questa richiesta è particolarmente sentita da categorie come gli archeologi sardi e dal vasto insieme delle cosiddette "finte partite iva", lavoratori che spesso svolgono mansioni assimilabili a quelle subordinate ma senza le relative garanzie. L'armonizzazione delle regole per tutte le fasce occupazionali è considerata cruciale per ridurre la precarietà e il senso di insicurezza che affligge milioni di lavoratori italiani.

Il precariato in Italia: contesto e impatto sociale

Il fenomeno del precariato in Italia ha assunto dimensioni significative a seguito dell'introduzione di normative come il "pacchetto Treu" nel 1997 e la "legge 30" del 2003.

Le stime attuali indicano che il numero di lavoratori precari nel paese supera i quattro milioni, coinvolgendo ampi settori, dall'amministrazione pubblica al privato, con una particolare incidenza tra giovani e donne.

Le organizzazioni sindacali sottolineano che, se tutti i precari incrociassero contemporaneamente le braccia, il paese si troverebbe di fronte a un'assenza di circa otto milioni di lavoratori. Questa cifra evidenzia la portata del problema e l'impatto potenziale di una mobilitazione completa.

La precarietà si traduce, per molti, in una costante minaccia al posto di lavoro, privando i lavoratori di prospettive di stabilizzazione e di tutele sociali adeguate. L'esempio degli archeologi sardi, che scelgono di sostituire le relazioni scientifiche con testimonianze sulle difficoltà del settore, simboleggia una realtà diffusa in molteplici professioni e territori.

Il movimento dei precari continua a sollecitare un'attenzione prioritaria su questa problematica, che ha profondamente inciso sul mercato del lavoro e sulla vita di milioni di persone in Italia negli ultimi anni.