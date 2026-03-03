È ufficialmente iniziata al Cinema Quattro Fontane di Roma la quarta edizione del Premio Film Impresa. L’iniziativa, ideata da Unindustria in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Confindustria e Circuito Cinema, si conferma come un importante momento di incontro tra industria, cultura e audiovisivo. L’evento mira a valorizzare il racconto d’impresa attraverso il linguaggio cinematografico.

Un dialogo tra sistema produttivo e filiera audiovisiva

La giornata inaugurale ha visto il via a “UNI.verso PFI – Crescere, Includere, Comunicare”, uno spazio dedicato al confronto tra il sistema produttivo e la filiera audiovisiva, coordinato da Lidia Cudemo.

Il programma ha previsto masterclass, proiezioni di opere inedite e momenti di dialogo. L’obiettivo è stato quello di favorire la costruzione di un racconto d’impresa autentico e condiviso, coinvolgendo istituzioni, imprese, giovani talenti e professionisti del settore cinematografico.

Le proiezioni, i premi speciali e le novità

Nei giorni successivi, le opere in concorso saranno presentate nelle tre sezioni principali: documentario, narrativa e Innovation, Image & Sound. Questa edizione introduce alcune novità significative, tra cui proiezioni speciali curate dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e dal Gruppo Lavazza. Saranno inoltre assegnati premi speciali a Sergio Castellitto, Pif, Giuseppe Tornatore, Brunello Cucinelli e alla Maison Hermès.

Debutta quest’anno il Premio alla migliore musica originale, promosso da Caterina Caselli e Sugar Publishing, e il Premio Alice nella Città Film Impresa. Quest’ultimo è dedicato al miglior cortometraggio realizzato nel Lazio e sarà selezionato da una giuria di giovani tra i diciotto e i ventotto anni.

La manifestazione proseguirà fino alla cerimonia conclusiva, momento in cui verranno assegnati i riconoscimenti alle opere vincitrici e ai premi speciali. Il Premio Film Impresa consolida così il suo ruolo di piattaforma culturale e industriale, dedicata al racconto dell’impresa italiana.