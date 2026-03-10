L’11 aprile ad Aosta si terrà la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio Letterario Valle d’Aosta. Il 27 gennaio 2026 è stata resa nota la longlist degli otto titoli selezionati, che la giuria, presieduta da Paolo Giordano, dovrà vagliare per individuare i finalisti. Il concorso mira a valorizzare la narrativa italiana contemporanea e a promuovere la regione alpina come fertile terreno d'ispirazione letteraria.

La pubblicazione della longlist segna il primo passo verso la definizione dei candidati finali, che verranno annunciati in seguito secondo il regolamento.

La rosa delle opere selezionate include autori e autrici di rilievo, con romanzi che esplorano tematiche personali e sociali, in perfetta sintonia con gli obiettivi del premio.

Il Premio Letterario Valle d’Aosta nel contesto istituzionale e culturale

Istituito nel 2024, il Premio Letterario Valle d’Aosta si propone di elevare la qualità della narrativa italiana e di associare il nome della regione a un contesto culturale di prestigio. Il percorso prevede la selezione di una longlist, seguita dall’identificazione dei finalisti e dalla cerimonia conclusiva in primavera. Il regolamento contempla menzioni speciali, tra cui quella per l’opera prima, corredate da premi in denaro e da un manufatto di artigianato locale.

Una giuria popolare, composta da lettori locali e studenti, conferisce un’ulteriore menzione speciale tra i finalisti, con votazione e scrutinio che si svolgono nei giorni immediatamente precedenti la premiazione, alla presenza di un notaio.

Storia ed evoluzione del Premio

La seconda edizione del premio prosegue il percorso iniziato con la prima, tenutasi nel 2025. Già nel gennaio 2025 fu annunciata una longlist di dieci titoli, selezionati da una giuria tecnica guidata dallo scrittore Paolo Giordano e composta da Laura Marzi, Stefano Petrocchi, Veronica Raimo e Simonetta Sciandivasci. Tra i finalisti della prima edizione figuravano Alessandra Carati con “Rosy” (Mondadori), Claudia Durastanti con “Missitalia” e Dario Voltolini con “Invernale” (entrambi editi da La nave di Teseo).

L’edizione inaugurale vide la vittoria di Voltolini con “Invernale”, che ottenne anche il plauso della giuria popolare. Le menzioni speciali furono assegnate a Edoardo Vitale per l’opera prima “Gli straordinari” e a Paolo Pecere per “Il senso della natura”, un saggio sul tema del confine.

Le modalità di partecipazione enfatizzano il coinvolgimento del territorio valdostano attraverso la giuria popolare. A ogni finalista è destinato un premio in denaro di 3000 euro, mentre il vincitore riceve un premio aggiuntivo e un'opera d'artigianato locale. Il programma del weekend conclusivo solitamente include incontri con gli autori, talk e presentazioni, favorendo il dialogo tra scrittori, giuria e pubblico in un contesto culturale vivace.

La continuità tra le edizioni e la scelta di un tema centrale, come le esperienze fortemente personali per la seconda edizione, evidenziano come il Premio Letterario Valle d’Aosta coltivi non solo l’eccellenza narrativa, ma anche la capacità della letteratura di esplorare la soggettività, la memoria e il territorio.