Il Premio Enoletterario Vermentino celebra il decimo anniversario, affermandosi tra i premi letterari tematici italiani. Nato nel 2017 dalla Camera di Commercio di Sassari e patrocinato da Unioncamere, valorizza opere narrative sul mondo vitivinicolo. La decima edizione, presentata a Roma, unisce cultura, territorio e promozione economica. Sostenuto dai Comuni di Olbia e Castelnuovo Magra, il concorso attrae scrittori e case editrici, focalizzandosi sul vitigno Vermentino, coltivato in Gallura, Toscana e Liguria. Dal 2017, ha coinvolto oltre duecento autori e le maggiori realtà editoriali, trasformandosi – come sottolineato dal presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti – in un efficace strumento di marketing territoriale e di promozione del legame tra cultura e sviluppo economico.

Visconti ha affermato: “Raggiungere la decima edizione significa aver trasformato un’intuizione coraggiosa in una realtà consolidata del nostro panorama culturale ed economico. Non è solo una celebrazione del legame ancestrale tra la nostra terra e la vite, ma è diventato un potente strumento di marketing territoriale. Attraverso la letteratura, riusciamo a raccontare l’eccellenza dei nostri produttori e la bellezza del Nord Sardegna a un pubblico nazionale, dimostrando che la cultura è un volano imprescindibile per lo sviluppo del settore vitivinicolo.”

Edizione 2026

Per l’edizione 2026, le case editrici possono candidare fino all’1 giugno opere di narrativa edita ispirate al mondo del vino. La giuria assegnerà il “Premio Territorio” per volumi che esaltano le identità locali e il “Premio Narrativa Straniera” (per il secondo anno) per opere tradotte in italiano, a conferma di un dialogo culturale internazionale.

Il Premio Enoletterario Vermentino è un ecosistema culturale: produttori, istituzioni, scuole e associazioni collaborano per promuovere la cultura del vino. Gli studenti del Liceo Gramsci di Olbia sono protagonisti nella creazione di reading, booktrailer e contenuti digitali, diffondendo passione per la letteratura e senso di appartenenza al territorio.

Vermentino e territorio

Il legame del Premio con il territorio è evidente nelle sedi principali: Olbia e Castelnuovo Magra, aree dove il vitigno Vermentino trova il suo habitat ideale. In dieci anni, il progetto ha superato i confini regionali, elevando il Vermentino a un fil rouge narrativo che unisce paesaggi, memoria e identità. Ribadito alla presentazione a Roma, il 19 marzo, l'iniziativa si è consolidata nel calendario nazionale degli eventi culturali, divenendo punto di riferimento per scrittori, editori e operatori del settore vinicolo e turistico.

Oltre agli aspetti letterari, il concorso promuove attivamente il territorio economicamente e culturalmente. Raccontare le eccellenze produttive del Nord Sardegna e valorizzare l'immagine delle regioni vocate alla coltura del Vermentino offre visibilità a produttori e operatori locali. Il coinvolgimento di studenti e nuove generazioni favorisce una continuità tra tradizione e innovazione, alimentando una narrazione condivisa che esalta cultura, paesaggio e biodiversità locale. Il Premio Enoletterario Vermentino si conferma, in sintesi, un progetto esemplare in cui letteratura e territorio si intrecciano, offrendo uno sguardo originale e partecipato sull’Italia del vino.