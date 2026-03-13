L'architetto cileno Smiljan Radic Clarke, nato nel 1965, è stato insignito del prestigioso Pritzker Prize per l’architettura nell’edizione 2026. L'annuncio è avvenuto a Chicago il 12 marzo, sancendo uno dei massimi riconoscimenti mondiali nel settore. Il Pritzker, assegnato in passato a figure di spicco come Renzo Piano, Norman Foster e Oscar Niemeyer, consacra Radic tra i grandi architetti che hanno segnato la progettazione contemporanea.

La giuria ha motivato la scelta sottolineando la capacità di Radic di "coniugare la cultura cilena con un immaginario architettonico universale", evidenziando inoltre la sua "sensibilità nell’utilizzo dei materiali e nel rispetto del contesto territoriale".

Tra le sue realizzazioni più significative si annoverano il Teatro Biobío di Concepción, inaugurato nel 2018, e il padiglione per la Serpentine Gallery a Londra nel 2014. Queste opere dimostrano una spiccata attenzione sia per l’innovazione che per la valorizzazione del paesaggio. L'architetto ha espresso gratitudine, affermando: “Questo premio rappresenta una conferma della possibilità di inventare nuove narrazioni architettoniche partendo dalle radici locali”.

Smiljan Radic e le sue principali realizzazioni

Originario del Cile, Radic ha costruito una carriera internazionale, collaborando con importanti studi e istituzioni. Il Teatro Biobío di Concepción, una delle sue opere più emblematiche, si caratterizza per la sua struttura leggera e il dialogo con il paesaggio circostante, affermandosi come un nuovo polo culturale per la regione.

Il padiglione per la Serpentine Gallery, commissionato nel 2014, ha riscosso ampio plauso per la sua forma audace e organica, realizzata con materiali innovativi e ispirata dall’architettura vernacolare sudamericana. Radic ha inoltre firmato residenze private, spazi pubblici ed edifici culturali in Sudamerica, consolidando la sua posizione tra i protagonisti dell’architettura latinoamericana contemporanea.

L’architetto è stato più volte invitato a tenere conferenze e a partecipare a mostre internazionali, contribuendo a diffondere una visione architettonica che integra memoria, territorio e contemporaneità. La sua opera si distingue per l’attenzione ai caratteri locali e per un approccio che privilegia materiali semplici ed ecocompatibili.

Il Pritzker Prize: storia e significato

Istituito nel 1979 dalla famiglia Pritzker di Chicago, il Pritzker Prize è oggi universalmente riconosciuto come il più importante premio per l’architettura a livello globale. Ogni anno viene assegnato a un architetto o a uno studio che si sia distinto per un contributo significativo e duraturo alla disciplina, con particolare attenzione all’innovazione e all’impatto culturale delle opere realizzate. Il premio consiste in una medaglia in bronzo e in una somma di 100.000 dollari.

Nel corso degli anni sono stati premiati oltre quaranta progettisti, tra cui anche Alejandro Aravena, anch’egli cileno e vincitore nel 2016, che hanno contribuito a ridefinire il ruolo dell’architettura nelle società contemporanee.

Il riconoscimento ha contribuito a valorizzare esperienze e linguaggi architettonici provenienti da tutto il mondo, rafforzando lo scambio tra culture e tradizioni costruttive. L’edizione 2026 segna dunque una nuova affermazione dell’architettura cilena sulla scena internazionale, consacrando Smiljan Radic Clarke tra i protagonisti contemporanei.