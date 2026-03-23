Il noto cantautore Raf ha recentemente offerto uno sguardo intimo sulla sua vita personale, rivelando il ruolo fondamentale di Gabriella Labate, sua amata compagna di vita. Ospite nel salotto televisivo di Verissimo, il cantante ha ripercorso un periodo giovanile particolarmente difficile, segnato da profonde ansie e da una pericolosa vicinanza al mondo delle droghe. Raf ha chiarito di non essere mai scivolato nella dipendenza, ma ha ammesso di essersi trovato in una situazione di vulnerabilità, privo degli strumenti necessari per difendersi completamente.

In questo frangente delicato, la musica ha rappresentato un primo, importante rifugio, ma è stato l'incontro con Gabriella a costituire il vero e proprio punto di svolta, un sostegno essenziale che lo ha guidato verso la ripresa e il superamento delle sue paure più recondite. La sua presenza, caratterizzata da una naturalezza disarmante, si è rivelata una salvezza inattesa e profonda.

"Ora e per sempre": un inno all'amore sul palco di Sanremo 2026

Il profondo e duraturo legame tra Raf e Gabriella Labate è stato celebrato con intensa emozione anche sul prestigioso palco del Festival di Sanremo 2026. In quell'occasione, il cantautore ha eseguito il brano inedito "Ora e per sempre", dedicandolo apertamente alla moglie con uno sguardo carico di significato, fisso nei suoi occhi per tutta la durata della performance.

Questa esibizione, particolarmente sentita e coinvolgente, ha messo in luce la straordinaria profondità della loro unione. La canzone stessa, frutto di una collaborazione creativa con il figlio Samuele, narra una storia d'amore che prende il via tra due giovani e si sviluppa nel tempo, affrontando le innumerevoli sfide che la vita presenta, ma trovando sempre nell'amore reciproco una certezza incrollabile e un porto sicuro.

Un'unione solida e autentica: la storia di Raf e Gabriella

Sposati dal lontano 1996 e genitori di due figli, Raf e Gabriella Labate rappresentano un esempio di un'unione solida e autentica. Il loro rapporto, come più volte raccontato in diverse occasioni pubbliche, si fonda sulla capacità di affrontare insieme sia i momenti di gioia e successo, sia quelli più complessi e impegnativi.

Gabriella, nel corso degli anni, è stata una costante fonte di ispirazione per le composizioni musicali di Raf, tanto da aver ispirato brani celebri come "Sei la più bella del mondo", una canzone scritta proprio con l'intento di conquistare il suo cuore. La coppia ha attraversato inevitabili alti e bassi, tipici di ogni relazione duratura, ma ha sempre dimostrato una straordinaria resilienza, trovando il modo di superare ogni difficoltà e mantenendo un legame saldo, basato sulla comprensione reciproca e sull'affetto profondo. Raf stesso ha più volte riconosciuto il ruolo insostituibile di Gabriella nell'aiutarlo a vincere le sue paure e le sue ansie più radicate, un supporto offerto con una spontaneità e una naturalezza che non hanno mai richiesto forzature, ma che si sono rivelate essenziali per il suo benessere.

Raffaele Riefoli: carriera e pilastri di vita

Raffaele Riefoli, universalmente conosciuto con il suo nome d'arte Raf, è un'icona indiscussa della musica italiana, la cui carriera è costellata di numerosi successi fin dagli anni Ottanta. Nel corso del suo lungo e prolifico percorso artistico e personale, ha affrontato diverse sfide, sia professionali che intime. In questo cammino, ha sempre trovato nella sua famiglia e, in particolare, nel costante supporto della moglie Gabriella Labate, oltre che nella sua passione per la musica, i suoi irrinunciabili punti di riferimento. Gabriella, infatti, non è stata solo la sua compagna nella vita privata, ma anche una preziosa musa ispiratrice per molte delle sue canzoni più significative, accompagnandolo e sostenendolo in ogni fase della sua carriera.