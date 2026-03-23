Il 23 marzo 2026 ha aperto al Metropolitan Museum of Art di New York la più ampia retrospettiva statunitense su Raffaello Sanzio. L'esposizione, visitabile fino al 28 giugno, presenta 237 opere (23 dipinti e 142 disegni), offrendo una panoramica sulla sua fulminea carriera e sul suo ruolo di innovatore. Frutto di otto anni di lavoro della curatrice Carmen Bambach, il progetto include la narrazione nell'audioguida di Isabella Rossellini.

Il percorso espositivo ripercorre la vita di Raffaello dalle umili origini a Urbino, i primi successi, il periodo fiorentino e l'ultimo decennio romano al servizio dei papi, fino alla sua morte prematura nel 1520, a soli 37 anni.

La mostra evidenzia non solo il genio pittorico e imprenditoriale, ma anche l'uomo, testimoniato dal "Libro della cera", che documenta i lutti familiari del 1491. La curatrice Bambach ha evidenziato come l'esposizione restituisca non solo il genio dell'artista, ma anche la persona dietro le opere.

Capolavori in prestito da tutto il mondo

L'allestimento vanta prestiti eccezionali da istituzioni globali: l'Alba Madonna dalla National Gallery di Washington, il Ritratto di Baldassarre Castiglione dal Louvre. Studi per la Trasfigurazione provengono da importanti collezioni europee. L'Italia, considerata un "partner prezioso" dal direttore del Met Max Hollein, ha contribuito con circa cinquanta opere, tra cui il Ritratto di Gentildonna ('La Muta'), la Santa Caterina, La Dama con l'Unicorno, La Fornarina e la monumentale Estasi di Santa Cecilia.

Il ministro della cultura Alessandro Giuli ha sottolineato che i prestiti italiani testimoniano un'alleanza strategica e l'impegno a condividere il patrimonio con il pubblico globale. La curatrice Bambach ha inoltre accostato la pala della Santa Cecilia a un modello parigino, da lei riattribuito a Raffaello.

Raffaello: innovazione e "Sublime Poetry"

L'esposizione, intitolata "Sublime Poetry", è la più vasta retrospettiva sull'artista urbinate negli Stati Uniti. Il percorso cronologico illustra le fasi della sua carriera: dalla formazione a Urbino, al periodo fiorentino con Leonardo da Vinci e Michelangelo, fino al decennio romano come pittore di corte dei papi. L'allestimento evidenzia non solo le Madonne e i ritratti idealizzati, ma anche la capacità di Raffaello di sperimentare nuove tecnologie e linguaggi, configurandolo come un imprenditore dell'arte moderna.

La mostra offre approfondimenti sulle recenti scoperte scientifiche e dedica attenzione alla rappresentazione femminile (fu tra i primi a usare modelle nude). Il direttore del Met, Max Hollein, ha definito l'esposizione un’occasione irripetibile per ammirare la genialità creativa dell’artista attraverso opere iconiche e raramente prestate.