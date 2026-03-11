Rancore, uno degli interpreti più originali della scena rap italiana, annuncia l’uscita del nuovo album “Tarek da colorare”, disponibile dal 3 aprile. Il lavoro rappresenta un atteso ritorno discografico dopo il precedente progetto e si distingue per l’approccio musicale e tematico che l’artista riserva a ogni suo lavoro. L’annuncio arriva mentre cresce l’attenzione verso la nuova produzione dell’artista romano, noto per le sue liriche sofisticate e le scelte stilistiche particolari.

Il titolo del nuovo disco, “Tarek da colorare”, richiama direttamente il vero nome di Rancore, Tarek Iurcich, e suggerisce una dimensione personale e creativa.

L’artista ha dichiarato che l’album è pensato come “un disegno da riempire di colori”, lasciando intendere un percorso denso di sfumature, tematiche e suoni (“È come un disegno, ma è la musica che colora tutto”). La tracklist e i dettagli sui singoli brani devono ancora essere svelati, ma dalle prime anticipazioni emerge un lavoro che intende esplorare nuove possibilità, sia sul piano sonoro sia espressivo.

Un ritorno atteso e un progetto personale

Nell’annunciare “Tarek da colorare”, Rancore ha sottolineato l’intento di coinvolgere l’ascoltatore in un’esperienza che va oltre la musica tradizionale: “Volevo che ogni pezzo fosse come un colore, qualcosa da scoprire e interpretare in modo personale”.

Il rapper ha spesso portato avanti una ricerca originale nei suoi testi e nella struttura degli album, utilizzando alter ego, narrazioni concettuali e giochi di parole. Il nuovo disco sembra seguire questa linea, raccogliendo idealmente l’eredità dei precedenti lavori – tra cui spiccano album come “Musica per bambini” (2018) e “Xenoverso” (2022) – e puntando verso una dimensione ancora più personale.

L’uscita dell’album sarà accompagnata da attività di promozione che coinvolgeranno sia gli store digitali che le piattaforme fisiche. Sebbene non siano ancora stati resi noti dettagli su eventuali presentazioni live o tour, l’attenzione attorno all’artista resta alta anche grazie alla sua riconosciuta capacità di portare nei concerti una carica espressiva unica.

Rancore e la scena rap italiana

Rancore, pseudonimo di Tarek Iurcich, è nato a Roma nel 1989. Attivo sulla scena hip hop nazionale da inizio anni 2000, ha costruito la sua reputazione attraverso la partecipazione a gare di freestyle e la pubblicazione di album influenti per la cultura rap italiana. La sua abilità di coniugare scrittura tecnica e profondità emotiva gli ha permesso di imporsi come uno degli autori più apprezzati sia dalla critica che dal pubblico. Nel corso della carriera ha collaborato con artisti di differenti generi, portando la propria cifra stilistica anche su palchi importanti come quello del Festival di Sanremo.

I progetti come “Musica per bambini” e “Xenoverso” hanno raccolto consenso per la capacità di innovare il linguaggio rap, inserendo elementi narrativi, riferimenti letterari e una forte componente poetica.

L’annuncio del nuovo album “Tarek da colorare” conferma il percorso di ricerca intrapreso da Rancore e rafforza il suo ruolo nella nuova generazione di autori italiani. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli su collaborazioni o anticipazioni sui singoli brani, ma il ritorno del rapper romano è considerato uno degli eventi più attesi della stagione musicale nazionale.