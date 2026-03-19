Valeria Marini ha espresso pubblicamente la sua posizione a favore del sì al referendum sulla giustizia, sottolineando l'importanza di una riforma che garantisca maggiore responsabilità e autonomia nel sistema giudiziario. L'attrice ha dichiarato che la separazione delle carriere tra giudice e pubblico ministero, un modello già presente in altri Paesi, contribuisce a ridurre le lungaggini burocratiche e a rendere il sistema più efficiente. Marini ha evidenziato come la riforma non debba essere interpretata come una questione politica, ma come un passo necessario per tutelare i diritti dei cittadini e rafforzare l'indipendenza dei giudici.

L'esperienza personale e la richiesta di responsabilità

Nel suo intervento, Marini ha ricordato una vicenda personale che ha coinvolto la madre, Gianna Orrù, vittima di una truffa da 335 mila euro. Il processo, durato oltre sei anni, si è concluso con la prescrizione a causa di un errore nelle trascrizioni delle date da parte del pubblico ministero, nonostante una sentenza favorevole e la condanna al risarcimento. L'attrice ha sottolineato come simili errori possano avere conseguenze concrete per chi subisce un danno, rendendo ancora più evidente la necessità di responsabilizzare chi opera nel sistema giudiziario.

Il caso Tortora e l'appello per una giustizia più equa ed efficiente

Marini ha inoltre richiamato il caso simbolo di Enzo Tortora, il celebre presentatore televisivo che fu accusato ingiustamente e arrestato senza prove, prima di essere completamente assolto anni dopo un lungo processo.

Questa vicenda, ha ricordato l'attrice, ha segnato profondamente una vita e pone un interrogativo cruciale: chi paga per errori così gravi? Secondo Marini, la riforma della giustizia e la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri vanno proprio nella direzione di rafforzare l'equilibrio del sistema, servendo a rendere la magistratura ancora più autonoma e a garantire decisioni libere da condizionamenti. L'attrice ha concluso il suo intervento invitando a non trasformare il tema in uno scontro ideologico o una battaglia politica, ma a considerarlo come un'opportunità per rendere la giustizia più efficiente e più equa per tutti.