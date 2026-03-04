In occasione della Giornata internazionale della Donna, domenica 8 marzo, la Reggia di Caserta aprirà gratuitamente le sue porte a tutte le visitatrici. L'iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, offre l'opportunità di esplorare la Reggia vanvitelliana e ammirare la mostra internazionale “Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa”. Lestesa nelle sale della Gran Galleria, l'esposizione presenta oltre duecento opere dedicate alle figure femminili sovrane, analizzate con una prospettiva critica e culturalmente fondata.

La mostra si propone di valorizzare il ruolo storico e politico delle figure femminili europee, svelando il volto meno noto di alcune tra le principali sovrane delle dinastie europee.

L'esposizione evidenzia come le regine siano state chiamate a incarnare e tutelare gli interessi politici delle proprie casate, partecipando attivamente a raffinati intrecci diplomatici che hanno favorito la creazione di relazioni e cultura.

Un omaggio floreale e piante in vaso

Fin dal mattino, all'ingresso della mostra, saranno esposte mimose, camelie, ananas, calendule, primule e orchidee. Nell'ambito dell'iniziativa “Flo…reale. Fiori delle regine in mostra”, realizzata in collaborazione con le Serre di Graefer, sarà possibile acquistare piante in vaso coltivate direttamente nel Giardino Inglese del Parco reale. Un'occasione per portare a casa un pezzo della bellezza che caratterizza la Reggia.

Visite tematiche e il fascino del caffè

La Giornata internazionale della Donna prevede anche visite tematiche di approfondimento, pensate per offrire esperienze conviviali e suggestive. Tra queste, spicca “Un caffè con le regine”, un percorso che narra, tra storia e fascino, come una regnante austriaca, Maria Carolina d’Asburgo, abbia introdotto il caffè a Napoli. L'evento è ricordato per un ballo alla Reggia nel 1771, durante il quale il caffè fu servito da camerieri in cappellino e giubba bianca. La visita si conclude con un momento informale davanti a un caffè o tè nella caffetteria della Reggia.

La Reggia di Caserta e il suo contesto storico

La Reggia di Caserta, capolavoro progettato da Luigi Vanvitelli per Carlo di Borbone, è un complesso monumentale riconosciuto come l’“ottava meraviglia” del mondo.

È circondata da un vasto Parco reale che include il suggestivo Giardino Inglese. Le Serre di Graefer, partner dell'iniziativa floreale, si estendono su sedicimila metri quadrati all'interno del Parco e sono state riqualificate e aperte al pubblico nel 2024, con l'obiettivo di conservazione e produzione del patrimonio vegetale.

Il valore culturale della mostra “Regine”

La mostra “Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa”, curata in collaborazione con Opera Laboratori, offre un'analisi approfondita sul ruolo delle donne sovrane, spesso relegate a figure decorative. Le oltre duecento opere esposte nella Gran Galleria permettono di esplorare la loro influenza diplomatica e politica, restituendo una lettura più articolata del loro impatto storico. L'allestimento, che unisce arte e natura, celebra la figura femminile come portatrice di cultura, diplomazia e innovazione sociale.