Alla Reggia di Caserta, il 5 marzo 2026, sono iniziati gli scavi per un nuovo impianto di irrigazione automatica del Parco reale e del Giardino Inglese. L'intervento, finanziato con fondi PNRR per quattro milioni di euro, fa parte di un finanziamento complessivo di venticinque milioni destinato alla rigenerazione dei parchi e dei giardini storici.

Il progetto prevede un sistema integrato con rete primaria di adduzione e rete secondaria capillare per la distribuzione dell’acqua e l’installazione degli irrigatori. Questo impianto, definito “innovativo e tecnologico”, sarà dotato di sistemi di gestione e monitoraggio anche da remoto.

Tali sistemi permetteranno di individuare eventuali perdite e di intervenire su portate, pressione, sensori di pioggia e umidità. L’irrigazione sarà inoltre “personalizzata” in base alle specifiche necessità delle diverse specie vegetali.

Attualmente, il Parco reale, esteso su circa centoventitré ettari, non dispone di un sistema di irrigazione efficace. Gran parte della vegetazione non è raggiunta dall’attuale rete, che risulta obsoleta e ambientalmente impattante. La conclusione dei lavori per l’impianto di irrigazione è prevista per il 31 agosto. Parallelamente, sono in corso interventi per il restauro delle Fontane monumentali della Via d’acqua, anch’essi parte del progetto PNRR.

Caratteristiche tecniche del nuovo impianto

Il Parco reale della Reggia di Caserta, con la sua estensione di circa centoventitré ettari, soffre di una rete di irrigazione inadeguata, obsoleta e con un impatto ambientale rilevante. L’intervento in corso, parte di un piano complessivo da venticinque milioni di euro, introduce un impianto a doppia rete (primaria e secondaria) che garantirà la distribuzione capillare dell’acqua, con l’obiettivo di ridurre sprechi e migliorare l’efficienza complessiva. Il sistema di monitoraggio remoto consentirà un controllo puntuale della rete, permettendo interventi tempestivi in caso di guasti o perdite. Questa personalizzazione dell’irrigazione, calibrata in funzione delle diverse specie botaniche presenti, rappresenta un significativo passo avanti sia sul piano tecnologico sia su quello della sostenibilità ambientale, in piena sintonia con gli obiettivi del PNRR.

Restauro delle Fontane e valorizzazione del patrimonio

Il progetto si integra con altri interventi previsti dal PNRR, tra cui il restauro delle Fontane monumentali della Via d’acqua. Nello specifico, verranno restaurate la Fontana dei Delfini, la Fontana di Eolo, la Fontana di Cerere, la Fontana di Venere e Adone, la balaustra che inquadra la Fontana di Diana e Atteone, e verranno recuperate le Grotte e le rampe del Torrione. Questi lavori, unitamente a quelli dell’impianto di irrigazione, si inseriscono in un più ampio disegno di valorizzazione del patrimonio storico, vegetale e paesaggistico della Reggia. L’investimento complessivo di venticinque milioni di euro, destinato alla rigenerazione di parchi e giardini storici, conferma l’impegno nel recupero del comfort ambientale e della fruibilità estetica e funzionale degli spazi verdi.

L’impegno della Reggia di Caserta prosegue dunque nella direzione della rigenerazione sostenibile e culturale dei suoi parchi, realizzando opere essenziali per la tutela e la fruizione del patrimonio storico-naturalistico incluso nel sito UNESCO.