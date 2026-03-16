Lo Spazio Gerra di Reggio Emilia ospita una mostra dedicata a Francesco Guccini, intitolata ‘Francesco Guccini. Canterò soltanto il tempo’. L’esposizione, aperta dal 18 aprile al 18 ottobre, offre un percorso che attraversa la carriera e la poetica di uno dei principali protagonisti della canzone d’autore italiana. Il progetto prende spunto dal verso ‘Canterò soltanto il tempo’, tratto dal brano ‘Il tema’ del 1970, e si concentra sul legame tra parola, memoria e lo scorrere del tempo, temi centrali nell’opera di Guccini.

Un viaggio tra parole, immagini e memoria

La mostra nasce da una serie di incontri realizzati nell’arco di due anni con Guccini, durante i quali l’artista ha condiviso ricordi e riflessioni sulla propria produzione musicale e letteraria. Il percorso espositivo si sviluppa su quattro piani dello Spazio Gerra, per circa 350 metri quadrati, e si articola in nove gruppi tematici ispirati ad altrettante canzoni. L’allestimento unisce materiali d’archivio (fotografie, oggetti originali, riproduzioni) a nuove opere di illustratori e fotografi, creando un racconto che mette in primo piano la parola come strumento per narrare la vita e la memoria.

Opere inedite e contributi artistici

L’esposizione propone un ritratto intimo e insieme pubblico di Guccini: cantautore, scrittore, narratore e figura di riferimento culturale per diverse generazioni.

Tra le opere presenti, spiccano le illustrazioni di Simona Costanzo, Arianna Lerussi, Maurizio Mantovi, Veronica Ruffato, Silvano Scolari e Gianmario Taurisano. Due nuove produzioni fotografiche arricchiscono il percorso: ‘E Pavana un ricordo’ di Paolo Simonazzi, che esplora i luoghi simbolo dell’universo gucciniano tra Bologna e l’Appennino; e ‘Zeitraum’ di Kai Uwe Schulte Bunert, che rappresenta il tempo e il ricordo attraverso immagini di componenti di vecchi orologi in caduta. L’ingresso alla mostra è gratuito e il progetto sarà accompagnato anche da una pubblicazione editoriale che approfondirà i legami tra parole, oggetti e biografia dell’autore.

L'eredità di Francesco Guccini

Francesco Guccini è un cantautore, scrittore e narratore italiano, noto per la profondità dei suoi testi e per la capacità di raccontare storie che intrecciano memoria personale e collettiva.

La sua produzione ha influenzato la cultura popolare italiana, rendendolo una figura centrale nel panorama musicale e letterario del Paese. La mostra di Reggio Emilia offre un’opportunità unica per immergersi in questo ricco universo simbolico, esplorando le molteplici sfaccettature di un artista che ha segnato profondamente l’immaginario collettivo.