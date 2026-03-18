La sesta edizione di LazioSound, programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio per trasformare la passione musicale dei giovani in una professione, è ufficialmente al via. Sotto la direzione artistica di Paolo Vita, il contest introduce la categoria 'Interpreti', dedicata ad artisti non autori che desiderano esprimere la propria creatività interpretando brani originali.

Il format di LazioSound prevede sei concerti itineranti e una finale dal vivo con special guest. Il progetto è sostenuto da Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Giovanili – e Regione Lazio – Assessorato Cultura e Politiche Giovanili – con la collaborazione di Laziocrea e Atcl.

Questa sinergia offre agli artisti emergenti strumenti essenziali per valorizzare il loro percorso.

Simona Renata Baldassarre, assessora regionale alla Cultura e Politiche Giovanili, ha sottolineato: “Con LazioSound 2026 rafforziamo un investimento strutturale sui giovani e sulla filiera musicale. Non è solo un contest, ma una politica culturale che crea opportunità concrete, accompagna i talenti emergenti e costruisce un ecosistema favorevole a chi investe in una carriera musicale”.

Iscrizioni, categorie e giuria

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 aprile per giovani musicisti under 35 residenti o domiciliati nella Regione Lazio, tramite laziosound.regione.lazio.it. Per i minorenni, è prevista una sezione dedicata ai genitori per l'autorizzazione.

Le sei categorie in gara sono: Jazz (Jazz, Swing, Nusoul, Funk, Soul, Fusion), Urban (Rap, R&B, Trap, Urban), Cantautorato (Indie, Pop, Rock, Folk), Classica (Composizione, Classica, Contemporanea, Strumentale), Elettronica (Elettronica, Dance, Clubbing) e la nuova categoria Interpreti. La giuria, che selezionerà i cinque finalisti per ogni categoria, è composta da: Paolo Vita (direttore artistico), Sergio Cammariere, Maurizio Fabrizio, Gianni Testa, Enzo Campagnoli, Federica Gentile, Briga, Giorgiana Cristalli, Lela Xein, Luciano Linzi, Stefano Di Battista, Andrea Esu e Domenico Turi.

Premi e opportunità esclusive

La finalissima si terrà il 16 luglio al Castello di Santa Severa. I vincitori riceveranno supporto per produzione (singolo e videoclip professionale), promozione (consulenza e distribuzione digitale) e distribuzione discografica.

È inclusa la partecipazione gratuita a LazioSound Campus, un percorso formativo sui meccanismi del mercato musicale (scrittura testi, arrangiamenti, booking, promozione, distribuzione, contrattualistica, diritti d’autore).

I sei vincitori di categoria si esibiranno in un importante evento regionale o italiano e all’evento LazioSound per Casa Sanremo durante la settimana del Festival di Sanremo 2027. Il vincitore assoluto produrrà e promuoverà un intero album per due mesi. Per la prima volta, LazioSound garantisce anche l'accesso diretto al San Marino Song Contest.

Paolo Vita, direttore artistico, ha evidenziato: “Il lavoro svolto nella scorsa edizione ci permette di elevare ulteriormente il livello del progetto.

La sesta edizione offrirà opportunità più strutturate, rafforzando il valore artistico del contest. I partecipanti avranno accesso a vetrine importanti e a un supporto professionale qualificato, che consentirà ai giovani musicisti del Lazio di trasformare la passione per la musica in un mestiere”.

Il successo crescente del progetto

Il progetto ha dimostrato una crescente rilevanza. Nel 2025, 690 musicisti under 35 si sono iscritti (535 solisti e 155 band), con una distribuzione anagrafica che vedeva il 52% tra 26 e 35 anni, il 33% tra 19 e 25 anni e il 15% tra 14 e 18 anni. Le selezioni 2026, arricchite dalla categoria Interpreti, si aprono a una platea ancora più ampia, affiancandosi alle consolidate sezioni Jazz, Urban, Cantautorato, Classica ed Elettronica.

LazioSound si conferma un'importante occasione di visibilità e crescita professionale, integrandosi nel tessuto culturale della regione per valorizzare le potenzialità giovanili nel panorama musicale.