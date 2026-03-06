Remo Anzovino ha composto la colonna sonora del docufilm “150 anni di Corriere della Sera. Il racconto dell’Italia”. La produzione è stata realizzata da 3D Produzioni in collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera. L’album è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali, edito da Casa Ricordi e distribuito da Universal Music Italia con l’etichetta Decca Italy, anticipando l’uscita del documentario prevista per domani.

Un viaggio musicale nella storia del quotidiano

La partitura, interamente composta, orchestrata e prodotta da Remo Anzovino, si compone di trentuno brani originali.

Questi brani accompagnano il percorso narrativo del Corriere della Sera attraverso i decenni, offrendo un commento sonoro alla sua evoluzione. Il tema principale, intitolato “Strillone”, funge da elemento unificante, aprendo e chiudendo il film, e scandendo i principali passaggi temporali. Il linguaggio musicale adottato da Anzovino fonde sapientemente elementi sinfonici e cameristici con sonorità elettroniche, creando un amalgama distintivo e in linea con il suo stile personale.

Il docufilm e il suo contesto

Il documentario, con la regia di Simona Risi e la sceneggiatura curata da Didi Gnocchi, Matteo Moneta e Marco Gangarossa, si configura come un viaggio guidato da Neri Marcorè. La narrazione ripercorre la storia del Corriere della Sera, evidenziandone il ruolo di protagonista nella vita sociale, politica e culturale italiana. Il film integra interventi di giornalisti, storici e figure di spicco del mondo della cultura, inserendosi nel programma ufficiale delle celebrazioni per il 150° anniversario del quotidiano.