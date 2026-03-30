Il Comune di Riccione ha formalizzato l'acquisizione di Villa Mussolini, la storica residenza che si affaccia sul lungomare. L'obiettivo primario è restituire l'edificio alla cittadinanza, trasformandolo in un polo pubblico dedicato a eventi culturali, mostre e iniziative sociali. L'acquisto, completato nella primavera del 2026, segna un momento cruciale per la città, rappresentando il recupero di un bene dal forte valore storico e identitario. La sindaca Daniela Angelini ha evidenziato: “Con questa operazione, restituiamo ai cittadini un simbolo della nostra comunità, uno spazio che sarà completamente aperto a tutti”.

Questa operazione è il risultato di un impegno concreto dell'amministrazione comunale, che ha posto tra le sue priorità quella di sottrarre Villa Mussolini all'incertezza delle gestioni private, garantendo una destinazione stabile all'edificio. Fondata nei primi decenni del Novecento e caratterizzata da una posizione privilegiata tra la ferrovia e il mare, la villa riveste un ruolo centrale nel panorama architettonico di Riccione. Oltre a configurarsi come sede per importanti mostre e appuntamenti culturali, l'edificio costituisce una significativa testimonianza storica delle trasformazioni urbane della città nel corso del tempo.

Villa Mussolini: un simbolo per la storia e la cultura locale

La sindaca Angelini, durante l'annuncio dell'acquisizione, ha ribadito che “la Villa rappresenta un patrimonio che appartiene a tutta la comunità di Riccione”.

Ha inoltre specificato che il nuovo corso per la villa prevede spazi pienamente accessibili e una ricca programmazione culturale, con l'intento di rafforzare il suo ruolo di “casa delle cittadine e dei cittadini”. L'obiettivo è preservare la memoria storica del luogo, valorizzando al contempo la sua funzione di contenitore per attività artistiche, incontri pubblici ed esposizioni temporanee.

Negli anni recenti, Villa Mussolini ha già ospitato numerosi eventi, tra cui mostre d'arte contemporanea e conferenze. Con il suo ingresso ufficiale nella proprietà del Comune, si prospetta un significativo ampliamento della programmazione e una maggiore integrazione con il tessuto sociale e culturale di Riccione.

Storia e architettura di Villa Mussolini

Costruita negli anni Venti del Novecento, Villa Mussolini fu la residenza estiva della famiglia Mussolini. L'edificio gode di una posizione centrale sul lungomare di Riccione, direttamente di fronte alla spiaggia, e si distingue per uno stile architettonico semplice e lineare, tipico delle ville edificate tra le due guerre mondiali. Nel secondo dopoguerra, la proprietà della villa ha cambiato più volte gestione, alternando periodi di apertura pubblica a fasi di amministrazione privata, con utilizzi che spaziavano dalla funzione residenziale a quella di spazio per eventi culturali.

L'iniziativa di acquisto da parte dell'amministrazione cittadina si inserisce in un più ampio quadro di strategie volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico di Riccione.

Dopo aver accolto negli ultimi decenni numerose mostre e manifestazioni, Villa Mussolini è destinata a diventare stabilmente uno dei poli culturali di riferimento per la città. I suoi spazi interni ed esterni, con affacci sul mare e sul verde del giardino, saranno interamente dedicati a iniziative pubbliche, consolidando l'identità della villa come un autentico bene comune.