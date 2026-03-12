Al termine di un vertice tenutosi in Prefettura a Napoli, è stato annunciato che lo Stato, attraverso il Ministero della Cultura, procederà all'acquisto del Teatro Sannazaro. L'edificio è stato gravemente danneggiato da un incendio divampato il 17 febbraio. L'obiettivo primario è avviare tempestivamente i lavori di ristrutturazione e assicurare la continuità della stagione teatrale. Questo sarà possibile grazie a una stretta collaborazione tra il ministero, la proprietà del teatro, i gestori e le istituzioni locali.

Un'operazione congiunta per la rinascita del teatro

Dall'incontro è emerso che l'acquisizione del Teatro Sannazaro avverrà in tempi rapidi e senza intoppi, grazie a un unanime accordo tra tutte le parti coinvolte. La proprietà ha manifestato piena disponibilità, mentre il prefetto di Napoli, il sindaco e il presidente della Regione Campania hanno partecipato attivamente alla discussione. L'operazione verrà gestita dal ministero, con la possibile istituzione di una struttura commissariale per accelerare il processo. Sarà effettuata una valutazione per garantirne la congruità economica.

Garantire la continuità artistica con soluzioni temporanee

Il Ministero della Cultura si impegna a garantire la prosecuzione della stagione teatrale anche nel periodo necessario ai lavori di recupero.

Tra le ipotesi valutate per ospitare gli spettacoli durante questo intervallo vi è l'utilizzo di spazi alternativi, come il Palazzo Reale di Napoli. L'intento è quello di preservare la comunità artistica legata al Sannazaro e il suo pubblico, evitando ogni forma di interruzione nella programmazione.