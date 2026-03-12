La Città di Rivoli e il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea hanno siglato un nuovo “patto di collaborazione”, un accordo definito strategico che segna un cambio di passo nella visione culturale della città. L’intesa rafforza il lavoro già realizzato dal Dipartimento Educazione del Museo con scuole e associazioni, ponendo al centro comunità, partecipazione e innovazione con l’obiettivo di trasformare Rivoli in un polo di riferimento per l’arte contemporanea.

Un programma culturale diffuso e partecipato

Il programma comune prevede un ampio cartellone di attività artistiche, educative e turistiche rivolte a giovani, famiglie, scuole, cittadini e visitatori.

Saranno organizzati percorsi guidati, workshop e nuove iniziative diffuse sul territorio. Una novità di rilievo è l’ingresso di Bruno Bertero nel consiglio di amministrazione del Castello di Rivoli, ulteriore segno della volontà di collaborazione tra le istituzioni.

Il Comune conferma la propria intenzione di reperire risorse per trasferire la caffetteria nei locali storici del Glicine, affacciati su piazza Mafalda di Savoia, già utilizzati come “Bar del Castello”. Questo progetto si accompagna all’impegno dell’amministrazione nel potenziamento dell’accessibilità al Museo, anche attraverso nuovi servizi di trasporto dedicati.

Da parte sua, il Castello di Rivoli metterà a disposizione spazi, competenze e opere per portare l’arte contemporanea in punti strategici della città.

Inoltre, per favorire l’accesso dei cittadini all’offerta culturale del Museo e promuovere la fidelizzazione del pubblico, il Museo garantirà l’ingresso omaggio a tutti i residenti di Rivoli ogni sabato del mese.

“Questo patto rafforza una visione comune: un museo che non è solo luogo di esposizione, ma una vera agorà contemporanea, capace di dialogare con la città e con i suoi cittadini”, dichiara Francesco Manacorda, direttore del Castello di Rivoli. Il sindaco Alessandro Errigo sottolinea che “la collaborazione con il Castello di Rivoli è strategica per il futuro della nostra comunità”.

Il Castello di Rivoli e il suo rapporto con il territorio

Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea è da tempo impegnato in progetti che intrecciano arte, territorio ed educazione.

Tra le iniziative di punta per il 2026 si segnala “Inserzioni”, la seconda edizione di un progetto di commissioni site-specific previsto da marzo ad agosto, che coinvolge artisti come Gabriel Chaile, Lonnie Holley e Huda Takriti. Il progetto introduce nuove opere nel percorso della Collezione permanente, in dialogo con l’architettura incompiuta del Castello.

A seguire, da aprile a settembre, verrà ospitata la prima mostra personale in un museo italiano di Cecilia Vicuña, “El glaciar ido” (Il ghiacciaio scomparso); in autunno, da ottobre all’aprile 2027, sarà la volta di Marisa Merz, con “La danza delle ore”, mostra parte delle celebrazioni per il centenario della sua nascita. Contemporaneamente prosegue “Il castello incantato 2.0”, progetto dedicato ai non-adulti, con opere di Rivane Neuenschwander, John Baldessari, William Kentridge, Eduardo Navarro, Paola Pivi e Remo Salvadori.

Queste iniziative confermano il ruolo del Castello di Rivoli non solo come museo, ma come piattaforma di produzione culturale che investe nel territorio e nei pubblici diversi, coerentemente con il nuovo patto di collaborazione.

Contesto urbano e accessibilità

Il Comune di Rivoli ha già attivato collaborazioni strutturate con istituzioni culturali e universitarie per valorizzare il territorio. Tra queste, un protocollo sottoscritto con il Politecnico di Torino per ripensare aree strategiche della città con studi e progetti partecipati sui nodi urbani, il centro storico e aree come Bonadies. L’obiettivo di queste collaborazioni è mettere insieme conoscenze tecniche e coinvolgimento della comunità per guidare le trasformazioni urbane.

Il trasferimento della caffetteria nei locali storici del Castello e l’introduzione di trasporto dedicato testimoniano una forte volontà di rendere il Museo più accessibile e inserito nella vita cittadina. Allo stesso tempo, l’ingresso gratuito ogni sabato per i residenti punta a consolidare la relazione tra museo e comunità locale.