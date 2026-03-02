Alice Rohrwacher ha annunciato un cast di prim'ordine per il suo prossimo film, l'adattamento del graphic novel bestseller di Audrey Niffenegger, Three Incestuous Sisters. Le riprese sono previste per aprile.

A guidare il progetto sono attori di fama internazionale come Jessie Buckley e Josh O’Connor, che tornano a collaborare con la regista dopo il successo de La Chimera. Al loro fianco, Dakota Johnson e Saoirse Ronan, conferendo alla pellicola un respiro globale e generando alta attesa.

Un progetto ambizioso e internazionale

La sceneggiatura è frutto della collaborazione tra Alice Rohrwacher e Ottessa Moshfegh.

Il film sarà prodotto e finanziato da Indian Paintbrush, con Dakota Johnson e Ro Donnelly per TeaTime Pictures e Steven Rales per Indian Paintbrush. Anche la stessa Rohrwacher figura tra i produttori.

Il cast include Jessie Buckley, già acclamata per la sua performance in Hamnet, e Josh O’Connor, che aveva interpretato ruoli centrali nel precedente film della regista, La Chimera, presentato in concorso al Festival di Cannes nel 2023. A completare il gruppo di protagonisti, le star internazionali Dakota Johnson e Saoirse Ronan.

Si tratta di un adattamento liberamente ispirato al graphic novel di Audrey Niffenegger, opera nota per le sue illustrazioni gotiche e i toni evocativi, spesso paragonata allo stile di Edward Gorey.

Il libro narra le vicende di tre sorelle – una bella, una intelligente, una talentuosa – il cui equilibrio emotivo viene sconvolto dall’arrivo di un giovane custode del faro, innescando dinamiche di gelosia, sabotaggio, vergogna e tragedia.

Il contesto della regista e il percorso verso il nuovo film

Alice Rohrwacher torna dietro la macchina da presa dopo La Chimera (2023), film riconosciuto per la sua originalità poetica e selezionato in concorso al Festival di Cannes. Il legame con Josh O’Connor, già protagonista di quel lungometraggio, sottolinea la continuità del suo cinema, che intreccia con maestria realismo, mito e suggestioni rurali.

L’operazione Three Incestuous Sisters si configura come una coproduzione internazionale in lingua inglese, destinata a consolidare la presenza della regista italiana sulle scene cinematografiche mondiali. Il coinvolgimento di un cast capace di attrarre grande attenzione promette di essere un fattore chiave per il successo del film.