Genova si appresta a celebrare i vent’anni dall’iscrizione delle Strade Nuove e del Sistema dei Palazzi dei Rolli nel Patrimonio Mondiale UNESCO con un’inedita apertura. Nei giorni 27, 28 e 29 marzo 2026, in concomitanza con i Rolli Days di primavera, sarà per la prima volta visitabile la Grotta Doria Pavese. L’evento è reso possibile grazie a un intervento del ministero della Cultura, che permetterà ai visitatori di esplorare tesori finora celati all’interno degli aristocratici palazzi cittadini, testimoni di un’epoca compresa tra il XVI e il XVIII secolo.

Accanto alla grotta, tra le novità spicca anche la Badia di Sant’Andrea a Cornigliano.

Le visite saranno guidate da cento giovani provenienti da tutta Italia, selezionati per incarnare il ruolo di “mediatore culturale”, una figura professionale di crescente importanza. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha sottolineato come l’iniziativa dimostri il potenziale della cultura come motore di partecipazione, conoscenza e attrattività. L’assessore alla Cultura, Giacomo Montanari, ha evidenziato l’efficacia dei Rolli Days nel narrare e condividere questo patrimonio unico. L’assessora al Turismo, Tiziana Beghin, ha infine rimarcato come l’evento contribuisca a rafforzare il posizionamento internazionale della città.

Un gioiello rinascimentale nascosto nella Sampierdarena storica

La Grotta Doria Pavese, conosciuta anche come Grotta Pavese, rappresenta uno degli esempi più significativi di grotta artificiale genovese del periodo rinascimentale. Situata in via Nicolò Daste, all’interno del complesso delle Madri Pie Franzoniane a Sampierdarena, la grotta si inserisce nella tradizione, fiorita tra il XVI e il XVII secolo, di creare spazi immersi nel verde che coniugano natura e fantasia in ambito architettonico.

Realizzata attorno al 1594 in occasione del matrimonio tra Maria Doria e Camillo Pavese, la grotta fu concepita come un ninfeo terracqueo nel giardino terrazzato della villa Doria Pavese. Il prospetto è caratterizzato da tre fornici in pietra di Finale, impreziositi da cariatidi scolpite, protomi e festoni in marmo.

Un apparato decorativo polimaterico che univa conchiglie, marmo e pietre preziose in una forma architettonica fondata sul contrasto simbolico tra natura e artificio.

Contesto storico, tutela e restauri

La grotta ha attraversato secoli di profonde trasformazioni urbane, riuscendo a preservare in parte la sua struttura originaria nonostante periodi di chiusura dovuti a problemi di conservazione. Joseph Fürttenbach la definì la “grotta più nobile ed elegante che si possa vedere in tutta Italia”. Un primo intervento di messa in sicurezza, finanziato nel 2019 dal Ministero della Cultura con 250.000 euro destinati alla Soprintendenza, si è concentrato sul drenaggio delle acque meteoriche e sulla gestione delle infiltrazioni dalla terrazza soprastante.

In data 20 marzo 2024 è stato istituito un Comitato tecnico scientifico, composto dalla Soprintendenza, dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze e dalla Fondazione Franzoni ETS, con il compito di supervisionare il progetto di restauro e valorizzazione della Grotta Doria Pavese. Questo atto fa seguito a un accordo siglato il 4 maggio 2022. Parallelamente, la Fondazione Franzoni ha promosso progetti di valorizzazione e fruizione del complesso di Villa Doria Pavese, in collaborazione con diverse istituzioni, tra cui l’Università degli Studi di Genova e l’Opificio delle Pietre Dure.

La storia iconografica e architettonica della grotta si inserisce nella tradizione manierista importata a Genova da Galeazzo Alessi.

In quel contesto storico, giardini, ninfei e grotte artificiali fungevano da simboli di potere e raffinatezza aristocratica, diffusi in tutta Europa. La grotta fu essa stessa teatro di rappresentazioni scenografiche e viene ricordata come ambientazione per il ritratto di Maria Doria realizzato da Rubens.