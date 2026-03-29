L'edizione primaverile dei Rolli Days di Genova, conclusasi il 29 marzo 2026, ha registrato un successo straordinario con oltre settantamila presenze. L'evento ha permesso l'apertura di palazzi, ville e siti storici, inclusi venti edifici privati solitamente inaccessibili. La manifestazione, ormai un appuntamento di punta nel panorama culturale cittadino, ha attratto visitatori italiani e stranieri, molti dei quali hanno partecipato alle visite guidate negli edifici Patrimonio Unesco e nelle dimore storiche aperte.

Il sindaco Marco Bucci ha commentato con entusiasmo: "Genova si conferma città d'arte e di cultura", evidenziando il fascino del sistema dei Rolli.

I Palazzi dei Rolli, noti per l'architettura rinascimentale e barocca, sono stati esplorati tramite otto itinerari tematici, offrendo una panoramica dei periodi storici e architettonici del centro storico. Il programma è stato arricchito da attività collaterali come concerti, spettacoli e laboratori per famiglie, ampliando l'offerta culturale e la partecipazione del pubblico.

I Palazzi dei Rolli: Patrimonio Unesco e storia di Genova

I Palazzi dei Rolli sono un fulcro culturale di Genova, riconosciuti nel 2006 come Patrimonio Mondiale Unesco. Questo sistema include oltre quaranta edifici storici, testimonianza unica della Repubblica di Genova tra il Cinquecento e il Seicento. Durante i Rolli Days, molti aprono al pubblico, rivelando affreschi, arredi originali e cortili monumentali.

Molte dimore ospitano opere di artisti e architetti celebri come Galeazzo Alessi, Giovanni Battista Castello e Domenico Piola. Le iniziative culturali rafforzano la conoscenza del patrimonio storico e valorizzano il tessuto urbano delle antiche famiglie aristocratiche.

Storia e sviluppo dei Rolli Days

I Rolli Days sono nati per rendere accessibile il circuito dei palazzi storici, un tempo dedicati all'accoglienza di personalità illustri. L'iniziativa si è ampliata nel tempo, includendo mostre, eventi musicali, percorsi didattici e attività per bambini, riscuotendo crescente interesse tra residenti e visitatori internazionali. Gli organizzatori evidenziano come la crescita delle presenze confermi il valore identitario dei Rolli Days per Genova e la ricaduta positiva sul comparto culturale e turistico. L'attenzione è costante sull'ampliamento dell'offerta e lo sviluppo di nuovi itinerari, valorizzando anche le realtà meno note del centro storico.