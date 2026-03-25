Il Teatro Sistina di Roma ha ospitato il 24 marzo 2026 l'apertura ufficiale delle celebrazioni per il centenario della nascita di Dario Fo, Premio Nobel per la Letteratura nel 1997. L'evento, intitolato "100 anni Dario Fo" e promosso dalla Fondazione Fo Rame ETS in collaborazione con il teatro romano, ha trasformato la sala in un vibrante spazio di memoria collettiva. Condotta dalle nipoti Mattea e Jaele Fo, la serata è iniziata con un sentito omaggio a Gino Paoli, nel giorno della sua scomparsa. Per circa tre ore, il palco ha visto un susseguirsi di teatro, musica, video e toccanti testimonianze dedicate all'eredità di Fo, con la partecipazione di molti artisti e figure culturali.

Tra i protagonisti, Paola Cortellesi ha rievocato i mesi trascorsi al fianco di Fo, evidenziando l'apprendimento del suo spirito ironico e della sua profonda curiosità, dichiarando: “Le rare volte in cui prego è a lui che mi rivolgo.” Moni Ovadia ha ricordato Fo come un maestro insostituibile, definendo una “vergogna nazionale” il mancato riconoscimento toponomastico in Italia. Jacopo Fo ha svelato la genesi del celebre grammelot, mentre Ascanio Celestini ha sottolineato l'assenza di una giornata nazionale dedicata alle vittime del fascismo.

La serata è stata arricchita dai contributi di Carlo Petrini, che ha omaggiato Fo definendolo “il suo unico vero erede di Molière”, e di Anna Foglietta, che ha evocato la funzione sociale del teatro di Fo e Rame.

Tra gli ospiti figuravano anche Gad Lerner, Chiara Francini con Alessandro Federico, Marco Travaglio, e il cast di "Morte Accidentale di un Anarchico" con Mario Pirovano, Valerio Aprea e Lodo Guenzi. Un saluto video è giunto da Ugo Dighero, dalla tournée di "Mistero Buffo". Hanno partecipato inoltre Ambra Angiolini, Emanuela Fanelli, Pino Strabioli e numerosi altri artisti e amici.

La Fondazione Fo Rame e il Teatro Sistina: un tributo congiunto

L'evento è stato ideato e prodotto congiuntamente dalla Fondazione Fo Rame ETS e dal Teatro Sistina, con la direzione artistica di Massimo Piparo e la regia di Pierluigi Iorio. Il Sistina, spazio emblematico della scena romana, ha ospitato una manifestazione corale che ha celebrato la libertà creativa, l'impegno civile e la ricca eredità culturale di Dario Fo.

La Fondazione Fo Rame, impegnata nella salvaguardia del patrimonio Fo-Rame, promuove da anni il contributo del Premio Nobel al teatro contemporaneo e il suo messaggio civile. L'appuntamento ha ribadito il valore del teatro come strumento essenziale di riflessione e partecipazione. I biglietti per la serata erano disponibili a 25 euro per la platea e 20 euro per la galleria.

Dario Fo: il lascito di un genio del teatro italiano

Dario Fo è stato uno degli autori, attori e registi italiani più influenti del Novecento. La sua opera ha profondamente rinnovato la tradizione teatrale nazionale attraverso un uso magistrale dell'ironia, della satira e di una costante sperimentazione linguistica. Il suo celebre “grammelot” è diventato simbolo della sua capacità di rendere universale la comicità del linguaggio.

Tra le sue creazioni più iconiche spiccano "Mistero Buffo" e "Morte accidentale di un anarchico". Fo ha sempre concepito il teatro come un potente palco di denuncia civile, portando in scena con coraggio temi fondamentali come la giustizia, la libertà e la resistenza.

Il centenario della nascita, inaugurato con questa serata evento al Sistina, segna l'inizio di un anno di iniziative e omaggi dedicati a Fo in tutta Italia. Questa commemorazione ha riaffermato l'attualità del suo messaggio e il legame indissolubile tra teatro e società. A conclusione della serata, Pino Strabioli ha pronunciato parole significative: “Il teatro è l’esatto contrario della guerra.” Il pubblico ha salutato l'evento con una standing ovation, accompagnato dalle note evocative di "Ma che aspettate a batterci le mani. A metter le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani."