Romano Reggiani è stato insignito del prestigioso Portofino Award, un riconoscimento che si è affermato negli anni come punto di riferimento per celebrare i talenti e le personalità più influenti del mondo della fiction e dello spettacolo. La premiazione è avvenuta nel corso della manifestazione svoltasi a Portofino, giunta alla sua terza edizione nel 2026.

Nel suo discorso di accettazione, l'attore ha espresso profonda soddisfazione ed emozione. “Sono onorato ed emozionato, ricevere un premio di settore è per me la cosa più significativa”, ha dichiarato Reggiani, sottolineando l'importanza di questo riconoscimento per il suo percorso professionale.

Ha evidenziato il suo costante impegno nel trasmettere emozioni autentiche attraverso i personaggi interpretati. “È bello essere compresi e supportati. Continuerò così fino alla fine dei miei giorni. Sono grato che mi abbiate scelto”, ha aggiunto, rimarcando la sua dedizione.

Reggiani ha inoltre riflettuto sul ruolo cruciale dei festival, come i Portofino Awards, nel sostenere gli artisti e promuovere la loro crescita. “I festival, questo in particolare, ti danno l’opportunità di vivere il tuo lavoro in modo diverso. Essere qui con voi mi dà l’opportunità di creare ponti, instaurare relazioni lavorative e portare la mia energia mostrando chi sono nella vita di tutti i giorni”, ha affermato. Guardando al futuro della professione, specialmente dal punto di vista registico, ha auspicato maggiori opportunità per i giovani talenti di farsi conoscere e accedere al settore.

“Credo sia fondamentale dare l’opportunità ai giovani talenti di conoscere ed entrare sempre più nel business. Una realtà come questa ti sostiene e ti presenta nel modo giusto. Ti fortifica”, ha concluso.

L'attore ha poi espresso una chiara visione sul panorama attuale: “Oggi al cinema e alle serie tv manca l’indipendenza. Amo il cinema indipendente e la tivù non convenzionale. Amo chi rischia e chi si prende più responsabilità”. Riguardo alle prospettive della sua carriera, Reggiani ha concluso con un'affermazione decisa: “Il cerchio si è appena aperto! Solo ora inizio a fare sul serio.”

I Portofino Days: valorizzazione del territorio e dell'audiovisivo

Il Portofino Award è parte integrante dei Portofino Days, una manifestazione che nel 2026 ha celebrato la sua terza edizione.

L'evento è ideato per promuovere le eccellenze del territorio ligure e valorizzare le nuove tendenze nel panorama cinematografico e televisivo nazionale. La rassegna si svolge nell'incantevole borgo di Portofino, simbolo della Liguria, e coinvolge rappresentanti istituzionali, operatori del settore e un vasto pubblico.

I Portofino Days si distinguono per il dialogo costruttivo tra professionisti, giornate dedicate all'incontro e momenti di approfondimento sulle trasformazioni in atto nell'audiovisivo italiano. In questa cornice dinamica, il premio si conferma un'occasione di stimolo e impulso per giovani attori e creativi, favorendo lo sviluppo di nuovi percorsi artistici e produttivi.

Portofino e la Liguria: un palcoscenico per il cinema

Portofino, sede dell'evento, è uno dei luoghi più iconici della Riviera e da tempo si è affermato come scenario privilegiato per numerose produzioni televisive e cinematografiche. Negli ultimi anni, la Liguria ha intensificato il proprio impegno nel settore culturale e audiovisivo, ospitando set di rilievo e promuovendo iniziative che contribuiscono attivamente alla valorizzazione territoriale attraverso il mezzo cinematografico.

I Portofino Days si inseriscono pienamente in questa strategia regionale, configurandosi come uno spazio fondamentale per la promozione sia degli artisti emergenti sia dell'intera filiera dell'audiovisivo, rafforzando il legame tra cultura, territorio e industria.