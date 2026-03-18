La 36ª edizione di Romics, festival internazionale di fumetto, animazione, cinema e games, si terrà alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile 2026, punto focale per la cultura pop e i nuovi linguaggi dell'arte visiva in Italia. Otto padiglioni ospiteranno centinaia di espositori e una ricca programmazione di incontri, anteprime e attività su illustrazione, animazione, cinema, videogioco.

Il festival accoglierà ospiti internazionali e nazionali, con talk, masterclass e autografi. Il Romics d’Oro celebrerà le eccellenze globali di animazione, fumetto e arti visive.

Gli appassionati potranno partecipare a incontri con autori e professionisti, oltre a workshop e presentazioni opere nuove.

Programma e creatività

L’iniziativa Romics Off estende il festival fuori dalla Fiera, coinvolgendo librerie, cinema, scuole e biblioteche romane. Attenzione all’animazione giapponese e al suo impatto sull'Italia, promuovendo collaborazioni tra artisti nipponici e italiani. Il programma include Cosplay Contest, parate e concorsi per giovani talenti di disegno e scrittura.

Le quattro giornate offriranno presentazioni di volumi, workshop professionali, spazi per autoproduzioni e incontri editoriali. Famiglie avranno aree giochi e laboratori; appassionati di cinema e serie TV, anteprime esclusive e incontri con doppiatori e registi.

Storia e impatto a Roma

Romics è un evento atteso nel calendario culturale romano. Fondato nel 2001, accoglie ogni anno decine di migliaia di visitatori da Italia e estero. L'area espositiva di oltre 70.000 metri quadrati ospita mostre tematiche e interattive. Ha celebrato icone dell’immaginario pop e favorito il dialogo tra pubblico e autori con una programmazione trasversale, coinvolgendo grandi nomi internazionali e giovani emergenti.

Oltre al Romics d’Oro, l'evento ha facilitato l'incontro tra editoria tradizionale e nuove tendenze digitali, consolidandosi come laboratorio permanente di creatività. L’edizione 2026 rinnova l'impegno verso inclusività e promozione delle nuove generazioni creative, grazie a collaborazioni con scuole e associazioni. Romics è oggi un punto di riferimento stabile per professionisti, appassionati e famiglie, con una proposta che abbraccia l'intera filiera della cultura pop e delle nuove arti visive.